Источник: Управление по архитектуре мэрии Нижнего Тагила возглавит специалист из Перми 

В мэрии Нижнего Тагила на должность заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства назначен 55-летний архитектор из Перми Вадим Шуванов.

По данным источника агентства новостей «Между строк» в мэрии, к своим обязанностям Шуванов приступил уже сегодня. Также, по словам инсайдера, пермяк будет участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности начальника управления, и с большой долей вероятности победит в нём.

В данный момент обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии исполняет Елена Истомина. С 2016 по 2018 год управлением руководил Константин Никкель. Однако он был уволен главой города Владиславом Пинаевым в связи с «утратой доверия». Источник АН «Между строк» предполагал, что «утрата доверия» связана с некими «неформальными взаимодействиями с застройщиками» и якобы имеющейся у Никкеля незадекларированной элитной недвижимостью.

Шуванов Вадим Юрьевич родился в 1963 году в Краснодарском крае. Окончил Свердловский архитектурный институт. Работал в главном архитектурно-проектном управлении Перми, с 1988 по 1998 год был ведущим архитектором, затем главным архитектором проектирования в «Пермгражданпроекте», в 1998–2000 гг. — начальник отдела архитектуры и дизайна администрации Перми, в 2000–2005 гг. — заместитель директора по проектированию, позже главный архитектор ООО «Наст», в 2005–2006 гг. — начальник управления и развития Департамента планирования и развития. Доцент кафедры архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С 1999 года является членом Союза архитекторов России.