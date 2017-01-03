ХК «Спутник» одержал первую за шесть лет победу над «Ермаком»

Вчера, 8 января, в Ангарске ХК «Спутник» из Нижнего Тагила в рамках чемпионата ВХЛ встречался с «Ермаком». Хозяева первыми открыли счёт на 13-й минуте. Отыграться «бобрам» удалось лишь в начале третьего периода, отличился Иван Иванов. Нападающий тагильчан Егор Рожков за четыре минуты до финального свистка смог вывести команду вперёд, но хозяева перевели игру в овертайм. Исход встречи решили послематчевые броски: Егор Назаров отразил четыре попытки ангарчан из пяти, а его визави Сергей Магарилов совершил две ошибки, обе свои попытки реализовал Евгений Гасников, который и принёс победу «Спутнику».

Эта победа в Ангарске стала первой для тагильчан с января 2011 года. После 37 игр тагильчане занимают пятую строчку в турнирной таблице.

«Раскатались только ко второму периоду, более-менее выровняли игру, что-то создавать стали. У нас ведь так: либо экономия, либо результат, что-то нужно выбирать. Спасибо ребятам, они смогли сегодня переломить себя, в большей степени. Заставили себя работать, чуть-чуть не хватило в концовке. Выиграли по буллитам, спасибо им за самоотдачу, всех наших болельщиков с победой. В Красноярске мы по игре лучше выглядели. Прилетели самолётом, тренировались, раскатку провели, были готовы. Здесь мы не были готовы абсолютно. С поезда на лёд тяжело, без раскатки и тренировки. Там игра была поживее с нашей стороны, и моментов мы создали больше. Результатом доволен, качеством – не совсем», – поделился своим мнением после игры Андрей Кирдяшов.

Впереди у тагильчан два матча в Казахстане: 10 января с «Сарыаркой», 12 января с «Торпедо».

Агентство новостей «Между строк»