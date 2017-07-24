Хакеры получили доступ к данным 400 тысяч клиентов UniCredit
Хакеры получили доступ к личным данным более 400 тысяч клиентов итальянского банка UniCredit, пишет Reuters. Подчёркивается, что с помощью этих данных хакеры не похищали средства клиентов банка.
«Мы не знаем, для чего хакерам потребовалась эта информация», – заявили в банке.
Не уточняется, к каким конкретно данным получили доступ хакеры. После того как в UniCredit узнали о взломе, уязвимость убрали.
Впервые атаки на этот банк произошли в сентябре-октябре 2016 года. В финансовой организации не сообщили, когда об этом стало известно. Собеседник агентства, однако, заявил, что о похищении данных узнали примерно 24-25 июля 2017 года.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: Bloomberg