«Граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов»: Дерипаска обвинил Росстат в занижении количества бедных в России

Миллиардер Олег Дерипаска заявил в своём телеграм-канале, что сообщение Росстата о снижении уровня бедности в России по итогам 2020 года до рекордного за пять лет значения не соответствует действительности и объясняется манипуляциями со статистикой, пишет «Дождь».

«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчёты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят», — написал Дерипаска.

Так он прокомментировал сообщение Росстата от 14 апреля о том, что бедность в России по итогам 2020 года упала до уровня 2014 года. В нём говорилось, что в России 17,8 миллиона человек (12,1%) получают доход ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, в январе — сентябре 2020 года 19,6 миллиона человек (13,3%) находились за чертой бедности. Однако в четвёртом квартале их доля снизилась до 13,5 миллиона человек (9,2%).

По словам Дерипаски, на самом деле в России около 80 миллионов человек с таким уровнем дохода.

Правительство поставило цель к 2030 году снизить уровень бедности в России до 6,5%, это планируется сделать в том числе за счёт привязки минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Владимир Путин назвал эту цель амбициозной, но реальной.