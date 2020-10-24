Город на горах. Горы вокруг города

В 60-х и 70-х годах прошлого столетия тагильчане стали всё чаще и чаще обращать внимание ещё на одну гору — Белую (715,5 м), — входящую в состав горного массива, который жители окрестных населённых пунктов называют Весёлыми горами (Весёлками). Название это, очевидно, вошло в местный обиход от архангелогородских старообрядцев, которые в XVII–XVIII веках уходили на Средний Урал, спасаясь от преследования сторонников патриарха Никона. В их лексиконе слово «весёлый» является синонимом таких слов, как «пёстрый» и «цветастый». И стоит взглянуть на весёлогорскую гряду осенью, когда склоны гор, поросшие смешанным лесом, начинают пестреть разными цветами, от светло-жёлтого до багрового, сразу становится понятно, откуда взялось такое название.



Вид на Весёлые горы с вершины горы Дыроватик (фото 2015 г.)



Белая, без сомнения, самая известная гора всего массива. Впервые её описал в своих дневниках немецкий учёный и естествоиспытатель на русской службе Пётр Симон Паллас (в 1770 году, когда он путешествовал по Уралу и Сибири):

«Гора в юго-восточную сторону Уральского хребта по причине крутых известковых слоев именуется Белый Камень. Собирающиеся у её вершины туманы и облака обыкновенно предвещают дождь и мокрую погоду. Уральский хребет в сих местах узок и весьма высок».

В начале XIX века название Белый Камень почти полностью исчезает из обихода жителей окрестных сёл и деревень, а местные жители объясняют происхождение названия горы тем, что на её вершине и склонах весной подолгу не сходит снег.



Гора Белая (фото 2015 г.)



В 1829 году высоту Белой впервые измерили в ходе экспедиции другого немецкого учёного — Александра Гумбольдта, который год спустя опубликовал отчёт о подъёме на гору Белую и работах на ней в «Горном журнале». Любопытно, что Гумбольдт очень подробно описывает флору и фауну Белой и её окрестностей, из чего следует, что в первой половине XIX века склоны горы и её подножие населяли волки, зайцы, лисы, медведи, а в воздухе царили скопы, канюки, орлы-могильники.

С особой теплотой вспоминал гору Белую и русский художник Василий Егорович Раёв, приглашённый на Урал Демидовыми для того, чтобы запечатлеть на полотнах все заводы округа. В своих воспоминаниях В. Е. Раёв отмечал, что в 1837 году поднимался на гору со своими спутниками на пикник и несколько часов любовался открывающимися с вершины видами.



Н. М. Алексеев-Сыромянский. Портрет художника В. Е. Раёва



До начала 2000-х годов на горе Белой имелось две достопримечательности: бетонный репер, поставленный в самой высокой точке, и подъёмник для любителей горнолыжного спорта, который появился на западном склоне горы в 1967 году. А спустя пять лет в перечень маршрутов выходного дня городского турагентства «Спутник» был включён маршрут подъёма на гору Белую со стороны посёлка Уралец. Маршрут был очень популярен как у взрослых любителей туризма, так и у школьников. Впрочем, если говорить о Белой как о туристическом и горнолыжном центре, то в этом качестве гора известна с 1963 года. А в 1977 и 1980 годах здесь проходили этапы чемпионата СССР Всесоюзных сельских игр. В соревнованиях принимали участие прославленные советские спортсмены: 4-кратные олимпийские чемпионки и 5-кратные чемпионки мира Галина Кулакова и Раиса Сметанина, олимпийский чемпион Лейк-Плэсида Владимир Барнашов и многие другие. В перестроечный период и лихие 90-е популярность горы Белой существенно упала, но летом 2005 года здесь началось строительство современного спортивно-развлекательного комплекса, ныне действующего.

Вид на подъёмник и одну из скальных вершин горы Белой

Впрочем, гора Белая — это не только спорт и красивые виды, открывающиеся с её вершин, но и водораздел, распределяющий талые и дождевые воды по бассейнам рек Тагил и Чусовой. Строго говоря, весь массив Весёлых гор выполняет эту важнейшую функцию. Именно Весёлые горы отвечают за наполнение водой Черноисточинского пруда, рек Шайтанки, Мартьян, Межевой Утки, Аблей, Тагил.

В состав Весёлок принято включать 17 гор. Кроме уже известной нам Белой, это горы Поперечная (617 м), Широкая (747 м), Кирюшкин Камень (644 м), Острая (697 м), Билимбай (723 м), Дикая (720 м), Голая (738 м), Сухарная (620 м), Сутук (699 м), Долгая (654 м), Оборотная (697 м), Два Брата (549 м), Осиновая (591 м), Опахнин Камень (501 м), Егорова Каменка (457 м) и Старик-Камень (757 м). На самом же деле их больше, но некоторые горы не попадают в этот перечень из-за того, что не имеют названия.

Весёлые горы на ландшафтной карте

У туристов наибольшей популярностью пользуется гора Старик-Камень. Существует несколько версий о происхождении названия горы. Но наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что Старик-Камень — это дословный перевод с мансийского имени горы — Нер-Ойка.

Склоны Старик-Камня покрыты преимущественно хвойным редколесьем (можжевельник, ель, кедр), а его вершина представляет собой каменистый обрывистый гребень, протянувшийся почти на 300 метров. Виды, открывающиеся с вершины горы, заставляют туристов задерживаться здесь надолго.

На вершине Старик-Камня (фото 2010 г.)

Следует отметить, что с 1983 года гора Старик-Камень площадью 1657 гектаров является особо охраняемой территорией Свердловской области, государственным ландшафтным заказником.

Менее привлекают любителей пешего туризма горы Дикая, Оборотная и Голая. В основном из-за обилия курумника*, которым усыпаны склоны этих гор. Вообще-то, курумник встречается на всех Весёлых горах: где-то его больше, где-то меньше. Хождение по курумнику довольно сильно утомляет путешественника, а покрытый мхом или лишайником, он может быть даже опасен — особенно в ненастную, дождливую погоду: на таких камнях легко поскользнуться, а их острые углы могут стать причиной травмы.

Если говорить о горе Дикой, то своё название она получила в первой половине XIX столетия из-за обилия дикого зверя. Справедливости ради надо отметить, что и в наше время в лесах горы Дикой можно встретить и лис, и волков, и медведей. Именно перспектива встречи с косолапыми хозяевами местных лесов пугает туристов, поэтому на Дикую стараются не ходить.

Ещё менее популярна у туристов гора Оборотная, которая находится к юго-западу от Дикой. Подъём на Оборотную затруднён обилием бурелома и крупного курумника, преодоление которых отнимает много сил. Наибольшее число туристов, которые поднимались или пытались подняться на гору, зафиксировано в 2015–2017 годах после того, как житель Екатеринбурга Владимир Рыкшин обнаружил на склоне горы разбившийся военно-транспортный самолёт Ли-2 и останки экипажа. Среди личных вещей экипажа был найден чудом сохранившийся Орден Ленина, по номеру которого удалось выяснить, что он принадлежал директору Воронежского авиационного завода № 18 Матвею Борисовичу Шенкману.



Директор Воронежского авиационного завода № 18 М. Б. Шенкман



Поисковые мероприятия, в которых принимал участие и тагильский поисковый отряд «Соболь», длились почти два года, и постепенно стала ясна картина трагедии. Летом 1941 года ВАЗ № 18 был эвакуирован в город Куйбышев (ныне — Самару), где продолжилось производство штурмовиков Ил-2. Производственные мощности в Куйбышеве не позволяли быстро наращивать выпуск самолётов. ГКО СССР принял решение разместить линию по выпуску бронекорпусов штурмовиков на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. 12 мая 1942 года Шенкман вылетел из Куйбышева в Нижний Тагил для того, чтобы на месте решить рабочие вопросы. После того как самолёт миновал Красноуфимск, погода испортилась. Экипаж мог переждать непогоду в Свердловске, но Шенкман приказал лететь в Нижний Тагил. В условиях плохой видимости и низкой облачности экипаж потерял ориентировку и врезался в склон горы Оборотной. Погибли директор завода Матвей Борисович Шенкман, заместитель главного инженера завода Лев Ефремович Львов, пилоты Иван Михайлович Скороходов и Алексей Витальевич Шмырев, бортмеханик Алексей Янович Лилиенталь и бортрадист Виктор Георгиевич Завязкин. На месте находки поисковики установили памятный крест, а останки членов экипажа в 2018 году были захоронены в Воронеже**.

Ещё одна вершина Весёлых Гор, которую не жалуют туристы, — гора Голая. Стоит только взглянуть на её верхнюю часть, как сразу станет понятно происхождение названия.

Вид на гору Голую с горы Старик-Камень (фото 2010 г.)

Несмотря на удалённость от Нижнего Тагила, в XIX веке и начале ХХ столетия Весёлые горы чаще всего упоминаются именно в связи с нашим городом. Связано это с многолетней борьбой властей и православной церкви со старообрядцами и с тем, что Нижнетагильский завод являлся «столицей» демидовских владений на Урале. Действительно, проблема старообрядческих общин беспокоила официальные власти едва ли не с самого начала освоения Среднего Урала русскими переселенцами. Преследование староверов и репрессии в их отношении продолжались до выхода Высочайшего Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от апреля 1905 года, вынуждали раскольников и их проповедников уходить в глубокое подполье, проводить свои молебны и проповеди в труднодоступных и отдалённых от заводов местах.

Одним из таких мест были Весёлые горы, где с первой трети XVIII века появились старообрядческие скиты. Уже в начале XIX столетия в непроходимых лесах, окружающих горы, образовался целый комплекс старообрядческих скитов, захоронений почитаемых скитников и возникла традиция паломничества к этим местам. Вышеупомянутый указ, изданный императором Николаем II, сохранял неравноправное положение «инославных и иноверных вероисповеданий» по сравнению с господствующей Российской Православной церковью, обладавшей исключительным правом религиозной проповеди, правом на духовную цензуру, на полицейскую поддержку миссионерской деятельности. Многие ограничения в отношении старообрядцев, действовавшие до указа, также не были упразднены. К примеру, староверам не разрешалось проводить проповеди и молебны в пределах городов, заводских посёлков и крупных сёл, запрещалось строительство «моленных», если число «душ мужеского пола» общины было менее 600 человек, запрещалось издавать и распространять старообрядческую литературу в городах и заводских посёлках и так далее.

Старообрядцы на молении в лесах у горы Старик-Камень (фото 1908–1910 гг.)

Поэтому паломничества староверов к могилам почитаемых иноков и другим святыням продолжались аж до 20–30-х годов ХХ века. Иногда число паломников достигало нескольких тысяч человек. Вот что писала газета «Пермские губернские ведомости» в 1909 году:

«Весёлые горы, что в 20 верстах от Н-Тагильского завода, издавна пользуются среди старообрядцев разных сект и толков большой известностью как места упокоения особенно чтимых среди старообрядческого мира иноков: Максима, Павла, Германа и Григория. В течение почти круглого года сюда наблюдается паломничество старообрядцев, причём только за летние месяцы здесь перебывает от 10 до 15 тысяч паломников с Урала, Зауралья, Сибири и других местностей России. Наибольший наплыв паломников наблюдается к 29 июня, дню памяти инока Павла».

В советское время почти все старообрядческие святыни были разорены и уничтожены. Часть из них была восстановлена только в постперестроечный период, и до сих пор они содержатся в порядке приверженцами «старого обряда», хотя нынче имеют уже чисто мемориальное значение.

Тем, кто интересуется темой старообрядчества на Урале, можно посоветовать почитать журналы «Старая Русь» (выходившие в 1912 году), «Уральский старообрядец» (1915–1916), «Искры», рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка «Тайны зелёного леса», очерк В. Санина «Старообрядцы на Весёлых горах» (1910).

Говоря о самых известных горах, расположенных в окрестностях Нижнего Тагила, нельзя не упомянуть Синие горы, которые находятся примерно в 27 километрах от города, близ посёлка Синегорского. Горы, самая верхняя точка которых находится в 600 метрах над уровнем моря, в 70–80-х годах прошлого века были невероятно популярны у любителей активного отдыха. Скальные останцы Синих гор действительно очень красивы в любое время года и даже в любую погоду, а близость к посёлку Синегорскому (всего 2 километра) сводит к минимуму подготовку к походу на горы. Многие вершины имеют собственные названия: Кораблик, Столб, Каменные Ворота и другие.

Скальные останцы Синих гор (фото 2018 г.)

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Примечания:

* Курумник — скопления крупного щебня природного происхождения и каменных остроугольных глыб диаметром до 2 метров.

** Говоря об останках членов экипажа Ли-2, надо понимать, что под ними подразумевались фрагменты костных тканей, найденных на месте крушения; сами же тела членов экипажа были съедены дикими животными.

Фото: из архивов НТГИА, АН «Между строк», Д. Карпунин (dkarpunin.livejournal.com), user Wallman (www.drive2.ru), С. П. Борисов, С. Волков.