«Город-лабириНТ»: ёлки

Как известно, самый любимый праздник в году в России имеет непростую историю.

Началась она 20 декабря лета 7208 от сотворения мира с указа царя Петра Алексеевича, в котором говорилось, что Новый год на Руси теперь будут отмечать 1 января, а не 1 сентября, как прежде, и следующее новолетие следует считать 1700 от Рождества Христова. Ночь с 31 декабря на 1 января 1700 года надлежало «отмечать парадами, фейерверками да гуляньями всеношными». А тем, «кто препятствия сему чинить удумает, быть битым кнутом с наложением бесчестия на весь его род». В целом указ был принят положительно и случаев открытого саботажа не было отмечено, хотя ещё на протяжении нескольких десятков лет наши предки без лишней помпы нарушали его, продолжая отмечать «старый» Новый год в первый день осени.

После Октябрьской революции, когда в головах у победившего пролетариата кипела густая каша из лозунгов, обещаний светлого будущего и надежд, связанных с грянувшими переменами, Новый год был объявлен «порождением буржуазного строя» и празднование его отменили. К слову, идея запретить праздник изначально исходила вовсе не от большевиков. Первыми о запрете церковных праздников и отмене их на государственном уровне заговорили депутаты-анархисты. Именно они предложили вместо прежних праздников, «которые были навязаны пролетариату и крестьянству попами, помещиками и буржуазией», отмечать новые, «пролетарские». Их инициативу поддержал один из лидеров революции Лев Троцкий, который с присущей ему энергией принялся проводить эту идею в жизнь. Однако всё, чего смогли добиться Троцкий и его многочисленные в те времена сторонники, это отмены публичного празднования Нового года. Отмечать его продолжали, но уже исключительно на бытовом уровне.

Что касается официального отношения властей к празднику, то оно было двойственным. 17 июля 1920 года Совнарком страны Советов утвердил перечень нерабочих праздничных дней. Выглядел он так: 1 января – Новый год, 7 и 8 января – Рождество, 22 января – День 9 января 1905 года, 12 марта – День низвержения самодержавия, 18 марта – День Парижской коммуны, 1 и 2 мая – Пасха. В июне праздничными днями считались 13 (Вознесение), 23 (Троица) и 24 (Духов день); в августе не работали в Преображение и Успение. Заканчивался список праздником 7 ноября.

Карманный календарь-книжка на 1921 год

Позднее, в 20-х годах, этот перечень несколько раз изменялся. Так, Рождество стали отмечать 25 и 26 декабря, 1 и 2 мая были объявлены Днями Интернационала, добавился День Конституции – 7 июля. Кстати, нерабочим днём 1 января стал вовсе не после Октябрьской революции, как считали в советские времена, а за 20 лет до неё. В законе «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» от 2 июня 1897 года день празднования Нового года 1 января был объявлен нерабочим.

Табель-календарь 1929 год

Несмотря на то, что 1 января официально оставался праздничным днём, никакие мероприятия по празднованию Нового года не проводились. Массовые гуляния пробовали заменить спортивными соревнованиями и концертами самодеятельности, была развёрнута пропагандистская кампания по запрету рубки ёлок, широко велась «просветительская» работа через газеты и лекции в клубах, на заводах и фабриках. Одним словом, делалось всё, чтобы отвратить обывателя от праздника. В 1930 году 1 января и вовсе стал обычным рабочим днём.

Официально реабилитация Нового года началась в 1935-м, когда в Харькове по инициативе члена Президиума ЦИК Павла Постышева был организован детский новогодний утренник. Событие это попало на полосы центральных газет и вызвало большой общественный резонанс. В Совнарком, ЦК партии и Центральный Совет Профессиональных Союзов стали мешками поступать письма от трудовых коллективов и отдельных граждан с предложениями вернуть празднование Нового года в жизнь советских людей. В итоге через 11 месяцев в центральных газетах было опубликовано решение секретариата ВЦСПС: «Поскольку празднование Нового года стало и есть всенародный праздник и празднуется трудящимися, этот праздник нужно узаконить».

Публичные празднования Нового года возобновились в 1937 году. Причём возобновились сразу с размахом. В Москве были установлены две огромные ёлки – в парке имени Горького и на Манежной площади. А третья, «главная», ёлка страны Советов была установлена в Доме Союзов, где 1 января состоялся бал-карнавал для отличников учёбы. С тех пор Новогодние балы в Доме Союзов и Кремлёвские ёлки годы стали традиционными. Билеты на Главную ёлку распределялись среди отличников школ и училищ, новогодние представления стали транслировать по радио, а затем и по Центральному телевидению.

Новогоднее представление на «главной ёлке» страны

В канун 1938 года в города и веси помчались агитпоезда, агитавтоколонны, агитэскадрильи, которые доставили десятки тысяч новогодних писем и подарков от руководителей государства отличникам учёбы, передовикам производства, трудовым коллективам городов и деревень Советского Союза.

По легенде, гуляющей на страницах СМИ по сей день, виной тому стал разговор между наркомом тяжпрома Лазарем Кагановичем и генсеком ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, который состоялся в октябре 1937-го. Якобы, когда Каганович спросил у Сталина: «Где будем ставить главную ёлку?», тот ответил: «У нас все ёлки главные». Эти слова были поняты буквально и расценены как приказ приравнять все ёлки страны к кремлёвской. В действительности же повышенное внимание к новогодним ёлкам было вызвано 15-летним юбилеем принятия «Договора об образовании СССР», который вступил в силу 30 декабря 1922 года, и празднование юбилея, по мнению организаторов, должно было плавно перетечь в Новый год.

В 1947 году указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен нерабочим днем и Новый год стал полноценным праздничным днём.

Указ ПВС СССР от 23 декабря 1947 г.

С ёлками, надо сказать, тоже было не всё так просто.

Издав указ о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января, царь Пётр тут же издал другой указ, запрещающий рубить ёлки без особого разрешения. Причина тому была простой: в те годы стране был необходим добротный строительный лес, которого в европейской части России было очень мало. Поэтому в первые годы в качестве главного символа Нового года вместо елей использовали еловые или берёзовые ветки. Позднее право на рубку ели начали продавать по дикой для того времени цене – рубль серебром за аршин. Полутораметровая ёлочка выходила по цене нетели, что для подавляющего большинства населения было неприемлемо. Поэтому вплоть до середины XIX века многие обходились еловыми ветками, а чаще и вовсе без них.

Ёлочные игрушки тоже появились не сразу: лишь во второй половине XIX века, наряду с орехами и крашеными яйцами, на ветках стали появляться глиняные свистульки и деревянные игрушки, а также раскрашенные еловые и сосновые шишки, конфеты и яблоки.

Стеклянные ёлочные украшения широко вошли в обиход в конце XIX века, но долгое время были менее популярны, чем украшения из картона и папье-маше из-за своей хрупкости и дороговизны.

Кстати, ёлочные игрушки из бумаги, картона, папье-маше и ваты вплоть до середины 50-х годов составляли основу ёлочно-игрушечного арсенала в большинстве домов советских граждан. Для их изготовления не требовалось особое оборудование, а материалы были дёшевы и всегда доступны.

Ёлочные украшения их ваты 50-х гг.

В провинции, в том числе и в Нижнем Тагиле, изготовлением таких ёлочных игрушек занимались, как правило, кооперативы или артели инвалидов, мастера-надомники. Изготавливались ёлочные игрушки и на уроках труда в школах, и в кружках «Умелые руки» в клубах и Домах пионеров.

Ёлочные игрушки артельного производства конца 50-х гг.

В нашем городе работали несколько артелей, которые занимались изготовлением украшений для новогодних ёлок. В конце 60-х в Тагиле было решено организовать цех ёлочной игрушки как филиал фабрики детской игрушки. В результате появились сразу два цеха: картонажный и стеклодувный. Картонажный цех находился на улице Вогульской. Здесь изготавливали маски из папье-маше, игрушки из картона, бумаги (флажки), ваты и полимерных материалов. Стеклодувный цех находился на площадях бывших показательных мастерских земского училища, в месте слияния Липового тракта и улицы Черных. Здесь изготавливали стеклянные ёлочные игрушки и занимались их росписью. Цех ёлочной игрушки в Нижнем Тагиле обеспечивал своей продукцией не только наш город, но и близлежащие города области – Кушву, Красноуральск, Верхнюю Туру и ряд других. Его закрыли в 1995 году.

Ёлочные украшения из картона (60-70-е гг.)

Стеклянные ёлочные украшения 60-х гг.

Мода на ёлочные украшения с течением времени менялась. В 50-х годах очень популярны были наборные украшения из стекла – подвески и бусы; в 60-х – стеклянные ёлочные верхушки в виде кремлёвских звёзд; в середине 70-х в моду вошли игрушки из пенопласта.

Наборные ёлочные украшения

Во второй половине XIX столетия появляется ряд традиций, без которых в наши дни невозможно представить празднование Нового года. Так, пить в новогоднюю ночь шампанское начали только после взятия Парижа в 1814-м. Тогда же зародилась традиция проведения пышных новогодних балов и приёмов с ёлками, неизменной частью которых становятся роскошные застолья. Поначалу это практиковалось только в дворянских сообществах, но к последней четверти века публичные ёлки с застольями и гуляниями начинает устраивать и купечество.

Рабочие и крестьяне заводских посёлков и деревень праздновали Новый год куда проще: катались на санях с ледяных гор, колядовали, устраивали гуляния. У городских обывателей популярностью пользовалось ещё и катание на коньках.

Нижнетагильский заводской посёлок мало чем отличался от других в плане празднования Нового года. В начале XX века здесь широкой популярностью стали пользоваться святочные маскарады, которые устраивались в купеческом клубе. Ещё одной особенностью тагильского праздника была стрельба из маленьких сигнальных пушек, которые имелись во многих дворах.

Для детей новогодние праздники в Нижнем Тагиле начали проводиться сначала в «Авроринском приюте», а затем и в земских школах. Подарки были простые и скромные. Основной упор делался на угощения. Детям раздавали конфеты, пряники, печенье, запечённые яблоки в сахарной глазури и другие недоступные в повседневной жизни лакомства.

После Октябрьской революции и Гражданской войны на долгие годы празднование Нового года стало сугубо домашним мероприятием. Лишь в середине 30-х новогодний праздник возвращается на улицы города. Во дворах появляются снежные городки, созданные руками энтузиастов. Кое-где появляются и ёлки. Возвращается и традиция массовых новогодних гуляний. Правда, в те времена в городе практически не было подходящих мест для их проведений. Исключение составляли лишь парки отдыха Уралвагонзавода и НТМЗ. Позднее снежные городки с ёлками начали устраивать и в парках, и на площадках перед Домами и Дворцами Культуры.

В период бурного послевоенного развития города и массовой застройки всё чаще и чаще вставал вопрос о месте установки «главной ёлки» города. Предлагались несколько вариантов, в том числе и парк имени Бондина. Но в конце концов, выбор пал на Театральную площадь.

Ёлка у Драмтеатра (январь 1961 г.)

Кроме ёлки, на Театральной площади возводили помост для выступления творческих коллективов и снежный городок с горками для взрослых и детей, сказочными фигурами во главе с Дедом Морозом, различными аттракционами. В 50-х, 60-х и 70-х технологии возведения фигур и горок из искусственно приготовленного льда ещё не было, снег свозили на Театральную площадь едва ли не со всего города, а иногда караваны самосвалов отправлялись за снегом и в пригород. В те годы, когда снега выпадало мало, снежные горки заменяли деревянными, а фигуры сказочных персонажей и героев мультфильмов – большими фанерными щитами с нарисованными сюжетами из сказок.

Горка у Драмтеатра (январь 1961 г.)

Ёлка и снежный городок у Драмтеатра в 1973 году

Кроме «главной ёлки города», традиционно устанавливались и «главные ёлки районов».

Главная ёлка Тагилстроя «прописалась» на площади у Дворца металлургов, а на Вагонке с местом для ёлки время от времени экспериментировали, устанавливая лесную красавицу то возле Дворца культуры, то в парке, то на площади перед кинотеатром «Россия». Конечно же, самым выгодным и удобным местом для главной ёлки Дзержинского района и снежного городка была площадь перед Дворцом культуры УВЗ, которая находилась в непосредственной близости от стадиона, где в зимние месяцы заливали в каток для массовых катаний на коньках и соревнований по мотокроссу, мотоболу, хоккею с мячом. В дни зимних каникул снежный городок и каток на стадионе «Уралвагонзавода» ни дня не пустовали.

Соревнования по мотокроссу на льду на стадионе «Уралвагонзавода». На заднем плане виден снежный городок на площади перед ДК УВЗ (фото 1963 г.)

Главная ёлка металлургов (фото 60-х гг.)

В 1967 году на Вые был построен Дворец культуры ВРУ «Юбилейный», и вскоре площадь перед ним стала местом, где начали устанавливать «главную» ёлку тагильских горняков. До этого жители Выи в новогодние праздники довольствовались парком имени Горького за кинотеатром «Мир», в котором было тесновато.

Обустройство снежных городков в районах зачастую выливалось в негласные, а позднее, в 70-х, во вполне официальные соревнования: чья ёлка выше, где больше снежных фигур, где лучше световое оформление. В этих «новогодних соцсоревнованиях» неизменно участвовала и «главная» ёлка города. Многие тагильчане ещё помнят гигантскую ледяную горку, выстроенную на проезжей части напротив дома № 1 по улице Пархоменко. Любителей прокатиться с ветерком это сооружение выносило прямо на лёд Тагильского пруда. Другая легендарная «фишка» городка у Драмтеатра – летающая над площадью Баба Яга в ступе, издававшая голосом Георгия Милляра реплики из известных сказок и двигающая головой и руками.

В 60-70-х ёлки и снежные городки начали появляться и во дворах жилых домов. Для их обустройства профсоюзы предприятий выделяли довольно приличные деньги. Электрифицировали дворовые ёлки и снежные городки также за счёт предприятий. А вот ёлочные игрушки обычно изготавливали школьники на уроках труда.

Ёлка во дворе дома № 2 по проспекту Строителей (фото 60-х гг.)

Новогоднее освещение ёлок было едва ли не самым трудоёмким этапом подготовки. Прежде всего, гирлянды нужно было достать из мест хранения и распутать. Затем их проверяли, меняли в них перегоревшие и разбитые лампы, после чего эти лампы красили вручную цветными лаками, снова проверяли и приступали к развешиванию по периметру снежного городка и на саму ёлку.

Ёлка у Драмтеатра (фото 1974 г.)

Главная ёлка Нижнего Тагила 2010 года

В конце 70-х – начале 80-х годов при строительстве новогодних городков начали применять кубы изо льда. Изготавливались они на предприятиях города по разнарядке, спускаемой исполкомом. Идея с использованием ледяных полых кубов была вполне современной: внутри них можно было размещать подсветку. Но большинство этих кубов быстро мутнело, а при повышении температуры начинало разрушаться. Причина была в том, что на предприятиях для изготовления использовали техническую воду, которая была недостаточно очищенной.

По этой же причине в оформлении новогодних городков поздно начали использовать ледяные фигуры. Но как только проблемы с чистой водой были решены, тагильские скульпторы, специализирующиеся на изготовлении ледяных фигур, получили возможность воплощать в жизнь свои самые смелые идеи.

Сейчас ледяными скульптурами можно удивить только совсем маленьких посетителей снежных городков – настолько привычными они стали для тагильчан. Ледяные «стройматериалы» широко используются не только для изготовления фигур, но и для строительства горок, ледяных домиков, лабиринтов. С недавнего времени к разработке проектов новогодних городков стали привлекать художников и дизайнеров по свету. В этом году для светового оформления городка главной ёлки Нижнего Тагила впервые была применена световая лазерная установка.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

Другие выпуски проекта «Город-лабириНТ»