Город и люди. Дороги войны и мира

Ещё с советских времён повелось, что накануне Дня Победы российские средства массовой информации дружно начинают публиковать рассказы о Героях Советского Союза или полных кавалерах ордена Славы. С одной стороны, всё правильно — новые поколения должны помнить их имена и знать о подвигах, которые они совершили. С другой стороны, в тени остаются все остальные солдаты, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной, но не отмеченные высшими наградами Родины. А ведь каждый из них внёс свою лепту в победу над врагом, многие отдали свою жизнь, приближая Победу. И наверняка рассказы об этих людях есть и у поисковиков, и в военно-патриотических организациях, и в Советах ветеранов, однако в прессу чаще всего попадают только их анкетные данные, сведения о награждениях и номер дивизии или полка, в которых этот человек воевал. Что касается радио- и телепередач, рассказывающих о боевом пути простых тружеников войны, то их не просто мало, но с каждым годом становится всё меньше и меньше.

Остались в далёком советском прошлом встречи школьников и студентов с фронтовиками и членами их семей, шефство над местами захоронений участников Великой Отечественной. Практически сошла на нет традиция поздравлять друг друга с Днём Победы. А ведь люди старшего поколения ещё помнят открытки, присланные родственниками в канун этой памятной даты...

Смена общественно-политического строя, произошедшая в нашей стране в начале 1990-х годов, негативно сказалась на восприятии Великой Отечественной в сознании новых поколений россиян. Один за другим рождались и тиражировались через СМИ мифы о том, что советский народ непременно проиграл бы войну, не будь поставок по ленд-лизу, что героическая оборона Москвы, Ленинграда и Сталинграда не имела смысла, что не было подвига героев-панфиловцев, как не было и сражения под Прохоровкой. Некоторые из мифов и вовсе поражают тем, на какой чудовищной лжи они построены. «Варшаву освобождали только польские повстанцы», «В лагере “Куртенгоф” не убивали детей, а лечили», «Прагу освободили соединения РОА» — статьи под такими бредовыми заголовками то и дело появляются не только в печати стран бывшего соцлагеря, но и у российских «новых историков», которые публикуют свои пасквили в центральных газетах и на интернет-порталах, прикрываясь сомнительного происхождения дипломами.

Либеральные «историки» как могут уверяют аудиторию, что ветераны, которые в годы войны проходили службу в тыловых войсках, учебных частях, в штате комендантских и ремонтно-восстановительных рот и батальонов аэродромного обслуживания, и не ветераны вовсе, так как они не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Ещё одна категория фронтовиков, о которых после перестройки стали вспоминать всё меньше и меньше, принижать значение их ратных подвигов, — это военные корреспонденты и политработники, сражавшиеся на передовой.

Наш город, к сожалению, не стал исключением.

Практически не вспоминают у нас Алексея Алексеевича Епишева, бывшего 1-го секретаря харьковского обкома ВКП(б). Осенью 1941 года Епишев был эвакуирован из Харькова в Нижний Тагил, запускал завод № 183 на площадях «Уралвагонзавода». В 1942-м стал 1-м секретарём Нижнетагильского горкома партии, но в январе 1943 года по «партийному набору» ушёл на фронт. В качестве политрука принимал участие в боях под Сталинградом в должности уполномоченного Военного совета Сталинградского фронта, был назначен членом Военного совета 38-й армии и прошёл дорогами войны от Украины до Чехословакии. Участвовал в Киевской, Житомирской, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской и Пражской операциях, закончил войну в Чехословакии. После войны продолжил службу в ВС СССР, дослужился до звания генерала армии и должности начальника Главного политического управления СА и ВМФ СССР.

О боевом пути главного редактора «Тагильского рабочего» Серафима Павловича Мелентьева помнят лишь сотрудники городской газеты да некоторые тагильские краеведы. Редактор многотиражки ВРУ/ВЖР «Руду — гиганту!» Серафим Мелентьев через два месяца после начала войны отказался от брони и ушёл на фронт в составе 365-й Уральской добровольческой стрелковой дивизии, сначала в должности военкора, а затем и редактора дивизионной газеты «На штурм!». Принимал участие в контрнаступлении под Москвой, в Клинско-Солнечногорской операции, выходил из окружения подо Ржевом и дошёл до Берлина. Победу С. П. Мелентьев встретил немецком городке Казеков, что в земле Бранденбург.



А. А. Епишев (слева) и С. П. Мелентьев (фото 1945 г.)



Только за первые полгода войны 2565 тагильских комсомольцев и коммунистов, из которых более 50 были секретарями первичных партийных организаций и работниками аппаратов райкомов и горкомов, ушли на фронт добровольцами. Примерно треть из них стали политработниками в своих частях. И как бы кто-то ни старался принизить роль этой категории военнослужащих, все они точно так же, как и обычные рядовые, сержанты и офицеры, принимали участие в боевых действиях, получали ранения, погибали в боях за нашу Родину. А те, кто вернулся после Победы домой, принимали самое деятельное участие в развитии родного города или села, восстанавливали предприятия, учили подрастающее поколение. Они, пережившие все тяготы войны, как никто другой, понимали, насколько важно восстановить истерзанную войной страну и вернуть её в ритм мирной жизни. Об одном из таких людей наш рассказ.

6 октября 1956 года приказом № 1623-У Главного управления ГК трудовых резервов Совмина РСФСР на базе Нижнетагильского ремесленного училища № 4 был образован Индустриальный техникум трудовых резервов, позднее переименованный в Индустриально-педагогический (теперь это учебное заведение носит название Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова). Первым директором нового техникума был назначен Григорий Юношев, окончивший Московский педагогический институт имени Герцена и исторический факультет Уральского госуниверситета.



Г. П. Юношев, первый директор Нижнетагильского индустриального техникума трудовых резервов



Тогда мало кто из учащихся знал, что директор — бывший фронтовик. Да и среди педагогов никто не знал подробности его боевого пути. На все вопросы о своём фронтовом прошлом директор каждый раз отвечал: «Воевал, как все…» Лишь несколько лет спустя студенты и преподаватели узнали, что Григорий Юношев прошёл дорогами войны от Ельни до Будапешта, защищал Москву и Сталинград, освобождал Одессу, а закончил войну командиром артиллерийского полка в звании подполковника.

Григорий Павлович Юношев родился 11 октября 1913 года в селе Турутино Махнёвского района в семье крестьян. Рос смышлёным, любознательным мальчиком. В 1919-м умер отец Павел Кириллович, и тогда шестилетний Гриша стал первым помощником маме Глафире Андреевне в ведении домашнего хозяйства. Братья Михаил и Александр и сестра Вера уже работали в колхозе, а младшему брату Василию было чуть больше года.

В школе Григорий учился прилежно, старательно, учителя отмечали его тягу к знаниям, любовь к чтению, активную жизненную позицию и задатки педагога. Гриша вступил в комсомол и вскоре по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в педагогический техникум в Нижней Салде. Там Юношев с товарищами в свободное от учёбы время организовали курсы ликбеза для рабочих местного завода, выезжали и в ближайшие сёла бороться с неграмотностью. В скором времени Григория избрали в состав райкома комсомола заведовать культурно-просветительской работой. Затем была работа секретарём комсомольской организации завода «Уралстальмост». И в армии, куда Юношев был призван в 1935 году, он проявил себя на комсомольской работе.



Призывник Григорий Юношев



По окончании срочной службы в РККА Григория Павловича назначают директором Нижнесалдинской школы № 2. За короткое время ему удалось организовать нормальный учебный процесс и решить массу вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением школы. А ещё и создать семью. Но 1 сентября 1939 года мирная жизнь для Юношева закончилась. Он попадал по мобилизации в армию, где в должности политрука одного из подразделений 128-й стрелковой дивизии ему предстояло пройти всю «финскую кампанию». Командование дивизии и политотдел были очень довольны молодым политруком. Григорию Юношеву предлагают остаться в армии в должности комиссара батальона 251-й отдельной противотанковой дивизии.



Григорий Юношев во время срочной военной службы (фото 1939 г.)



С 23 июня 1941 года для Григория Павловича началась Великая Отечественная война. Теперь он — комиссар мотострелкового батальона в составе 30-й отдельной мотострелковой армии. Уже с 10 июля части 30-й отдельной мотострелковой армии вступили в тяжелейшие бои с гитлеровцами, всеми силами сдерживая продвижение противника к Москве.

Нередко Юношеву приходилось непосредственно возглавлять оборону или атаку. В конце 1941-го недалеко от Ржева, у посёлка Нелидово, немцы неожиданно прорвали оборону. Ещё немного, и батальон, состоявший в основном из новобранцев, был бы смят. Комиссар Юношев поднял бойцов в атаку, и немцы отступили, оставив на поле боя два подбитых танка, сгоревший грузовик и более двух десятков солдат.

В августе 1942 года Григорий Павлович оказался в составе 27-й стрелковой дивизии, которая вела бои на Сталинградском фронте. Вскоре дивизия вошла в состав 1-й Гвардейской армии, Юношев был назначен начальником политотдела артиллерийского полка. И с тех пор его фронтовая судьба была связана с артиллерией. Там же, под Сталинградом, в декабре 1942 года Григорий Юношев в числе первых в полку был награждён орденом Красного Знамени.



Григорий Юношев с армейским другом Михаилом Бесединым (фото 1942 г.)



В 1943 году капитана Юношева направили в город Семёнов, в высшую артиллерийскую школу. По окончании курсов ему присвоили звание майора и направили в 7-ю артиллерийскую Запорожскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию прорыва на должность командира полка. А в апреле 1944-го Юношев получил новое назначение — командир 210-го лёгкого артиллерийского полка. В этот период полк в спешном порядке перебросили на Карельский фронт, где он участвовал в Свирско-Петрозаводской операции. За успешное ведение боёв приказом О16/Н от 01.07.1944 г. комполка Юношев Г. П. был награждён вторым орденом Красного Знамени. В августе 1944-го 210-й лёгкий артиллерийский полк вошёл в состав 11-й Свирской орденов Богдана Хмельницкого и Кутузова бригады, в составе которой Юношеву довелось повоевать на самых разных участках фронта — от Балтики до Дуная.

В декабре 1944-го — январе 1945-го полк Юношева сражался на подступах к Будапешту, форсировал Дунай и принимал участие в уличных боях в столице Венгрии. Бои за Будапешт были упорными. Подполковник Юношев со своими артиллеристами попадал в окружение, встречался лоб в лоб с танками дивизий СС «Викинг» и «Мёртвая голова», обеспечивал огнём продвижение пехоты. За успешные боевые действия по освобождению Будапешта полку Юношева было присвоено звание «Будапештский», а сам командир был награждён двумя орденами Александра Невского*.

История награждения вторым орденом Александра Невского несколько курьёзна. Изначально Григория Павловича представляли к ордену Ленина, но случилось непредвиденное.

Уже после войны командир бригады Герой Советского Союза, полковник Виктор Иванович Гражданкин писал в своих мемуарах:

«Когда бои за Будапешт закончились, мы начали рассматривать представления к наградам, которых было огромное количество. Но вот беда — некоторых орденов и медалей нет в наличии, не привезли. Вроде как самолёт, на котором летел этот бесценный груз, при посадке на дозаправку вышел из строя. Что делать?.. На помощь пришёл дивизионный комиссар: “Вручай другие ордена, Виктор. Это в твоей власти. Вот кто это у тебя? — он взял представление на Григория Юношева. — Нет ордена Ленина? Давай ему Александра Невского...” Говорю, мол, есть у него уже такой орден. “Ничего, — смеётся он в ответ, — пусть второй будет. У самого Фёдора Ивановича** нет Александра Невского, а у твоего Юношева будет два”. И уже серьёзно добавил: “Бои предстоят жаркие. Случись что, так родные хоть все награды получат за своих героев...”».

Так вместо ордена Ленина Григорий Павлович получил второй орден Александра Невского.



Наградной лист с исправлением, сделанным рукой командира бригады



Последний свой бой Григорий Павлович и его артиллеристы приняли в предгорьях Австрийских Альп 9 мая 1945 года, уничтожая остатки гитлеровских войск, не пожелавших сложить оружие.

После демобилизации в 1946 году Юношев осуществил свою давнюю мечту — посвятил себя педагогике. Окончил Московский педагогический институт имени Герцена и истфак Уральского госуниверситета. Почти два года проработал директором ремесленного училища в Свердловске, затем заместителем начальника областного управления Министерства трудовых резервов. Потом, узнав, что в Нижнем Тагиле создаётся первое в стране учебное заведение по подготовке мастеров производственного обучения, предложил свою кандидатуру на должность директора. Его просьбу удовлетворили, и Юношев с первых же дней своего пребывания в Нижнем Тагиле взялся за дело.

Директор лично контролировал возведение зданий техникума, производственных мастерских, доставку и установку оборудования, тщательно подбирал кадры, делал всё, чтобы у педагогов было жильё, у их детей — места в детских садах и школах, а у учащихся — все условия для учёбы и отдыха. По его инициативе в техникуме появились спортивные секции лёгкой атлетики, бокса, зимних видов спорта и волейбольная команда, которой, кстати, руководил Николай Васильевич Карполь. Появился в техникуме студенческий хор и танцевальный коллектив.



Г. П. Юношев (пятый слева в первом ряду) с преподавателями и выпускниками НТИПТ (фото 1970-х гг.)



За те 18 лет, что Григорий Павлович Юношев руководил техникумом, была создана прекрасная учебно-материальная база. Построено общежитие на 596 мест, введены в эксплуатацию учебно-производственные мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, оборудованы аудитории и лаборатории учебного корпуса, создан сплочённый преподавательский коллектив. Несмотря на постоянную занятость, Юношев успевал ещё и преподавать. Многие выпускники техникума до сих пор с теплотой вспоминают его уроки.



Григорий Павлович на уроке методики производственного обучения (фото 1970-х гг.)



Память о простом крестьянском пареньке, мужественном солдате, прекрасном педагоге и организаторе Григории Павловиче Юношеве продолжает жить и на его родине, в Нижней Салде, и в Нижнем Тагиле, и среди фронтовиков — ветеранов 11-й лёгкой артиллерийской бригады и 7-й артиллерийской дивизии прорыва, в составе которых он воевал.

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(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Фото: из архивов Льва Чеусова, газеты «Салдинский рабочий», НТГИА и НТГПК им. Н. А. Демидова

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* За всю историю Великой Отечественной войны дважды орденом Александра Невского было награждено менее ста человек (прим. авт.).

** Фёдор Иванович Толбухин — маршал Советского Союза, командовавший 3-м Украинским фронтом, где воевал полк Г. П. Юношева (прим. авт.).