Горнолыжный комплекс на Белой снова вошёл в десятку лучших курортов России 

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» вошёл в десятку лучших курортов для сноубординга в 2022 году. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» на основе онлайн-опроса 50 тысяч посетителей портала.

Курорт под Нижним Тагилом и южно-сахалинский «Горный воздух» разделили последнее место в рейтинге. За них по итогам интернет-голосования пользователи отдали 3% голосов. Стоит отметить, что «Гора Белая» попадала в десятку лучших курортов России в 2019 и 2021 годах.

Лучшими, как и в прошлом году, стали «Роза Хутор» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

В августе 2018 года была создана АНО «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера “Гора Белая”», которая должна заняться созданием туристского кластера в деревнях и посёлках под Нижним Тагилом.

По планам областных властей, на горе Белой должно появиться 30 горнолыжных трасс (сейчас их 5) общей протяжённостью около 50 километров. На территории кластера хотят создать 200 туристических объектов, которы будут принимать 1,5 млн туристов в год. На объектах будет создано 10 тысяч рабочих мест. Срок реализации проекта — 10 лет, однако в два последних пандемийных года финансирование туристического кластера было сокращено.