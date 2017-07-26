Google отказывается от функции «живого поиска»

Поисковик Google убирает функцию «живого поиска», позволяющую увидеть результаты ещё во время ввода запроса, передаёт «Коммерсантъ». Функция действует в поисковой системе с 2010 года. Решение отказаться от неё связано с распространением мобильного поиска.

«Теперь многие поисковые запросы стали совершаться с мобильных устройств, где принцип ввода совсем другой и есть ограничения на обмен данными и изображения. С учётом этого мы решили убрать "живой поиск", чтобы сосредоточиться на том, как сделать поиск на всех устройствах более быстрым и более гибким», – заявил представитель Google ресурсу Search Engine Land.

При вводе запроса пользователю теперь будут показывать только различные варианты запросов, поисковые результаты не будут загружаться в процессе печати, они появятся только после нажатия на Enter или на один из предложенных поисковиком вариантов.

В конце июля компания Alphabet, владеющая Google, представила финансовую отчётность за второй квартал. В этот период чистая прибыль корпорации пережила самое сильное падение с 2008 года – она снизилась на 28%, до $3,5 млрд. Это снижение связано в первую очередь с рекордным штрафом в $2,42 млрд, наложенным на Google Еврокомиссией за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»