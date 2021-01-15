Глава ФСО уходит в отставку

Директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев в ближайшее время сложит полномочия, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет «Российская газета».

Отмечается, что директор уже написал заявление об уходе, временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен первый заместитель директора Олег Климентьев. На место Кочнева позже может прийти руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной, рассказал источник. Кочнев же перейдёт на работу в ФСБ России.

Кочнев занимает свой пост с 26 мая 2016 года. Он служил в спецназе ФСБ «Альфа». По данным СМИ, женой Кочнева является Марина Медведева, входящая в правление газоперерабатывающей и нефтехимической тобольской компании «Сибур». У чиновника есть несовершеннолетний ребёнок.