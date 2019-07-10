ГИБДД Нижнего Тагила задержала пьяного прокурора

Прокурор Пригородного района Свердловской области Игорь Вейс подозревается в пьяной езде, об этом АН «Между строк» сообщил источник в надзорном ведомстве. По словам собеседника редакции, вчера, 9 июля, около 19:00 в центре Нижнего Тагила нарядом дорожно-постовой службы был остановлен красный Opel Astra, за рулём которого находился Вейс. Сотрудники полиции заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и составили рапорт на имя руководителя.

Официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова пообещала предоставить комментарий позднее.

Напомним, Игорь Вейс возглавил прокуратуру Пригородного района в апреле 2019 года. До назначения в Нижний Тагил Вейс занимал должность прокурора Тавды.