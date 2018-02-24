Герои, о которых вспоминают редко

Памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, открытый на улице Победы 7 мая 2010 года, известен большинству жителей нашего города. На нём увековечены имена и фамилии тагильчан, награждённых за ратные подвиги высшими государственными наградами: 27 Героев Советского Союза и 8 полных кавалеров ордена Славы.

Однако, по данным Свердловского областного Совета ветеранов, опубликованным ещё в 1990 году, только Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, в Нижнем Тагиле значится... более пятидесяти. Разница, согласитесь, существенная. В чём же дело?

В Советском Союзе существовал регламент, разработанный идеологическим отделом ЦК КПСС, согласно которому определялись признаки принадлежности выдающегося гражданина к населённому пункту. Таких признаков было три: место рождения и проживания до призыва на действительную военную службу, место, откуда гражданин был призван на военную службу, и место постоянного проживания после демобилизации.

Надо отметить, что с середины 30-х, в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы все населённые пункты, входящие в Пригородный район нашего города, обслуживались Нижнетагильским горвоенкоматом. Именно он осуществлял призыв на срочную военную службу и другие мобилизационные мероприятия. Поэтому жители Черноисточинска или Николо-Павловского считались призванными в ряды РККА из Нижнего Тагила.

…Однако в конце 80-х годов, на волне «гласности», в историко-краеведческом сообществе Свердловской области развернулась напряжённая дискуссия, в ходе которой некоторые историки поставили под сомнение правильность данного регламента и попытались выработать новые критерии определения принадлежности Героев Советского Союза и других выдающихся людей к тому или иному населённому пункту. Наш город тоже включился в эту дискуссию. В результате список тагильчан — Героев Советского Союза «похудел» на 24 человека. Многие тагильчане тогда восприняли делёжку Героев Великой Отечественной на «наших» и «не наших» как кощунство. Тем не менее сокращённый список так и остался официальным. В 2005 году в Екатеринбургском издательстве «СВ-96» вышла книга Бориса Маркова «Золотые звёзды тагильчан». В том же году на расширенном заседании градостроительного совета было решено установить памятник Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы трёх степеней и построить аллею Героев, где должны были появиться бюсты 27 тагильчан, удостоенных высшей награды Родины, и восьми полных кавалеров ордена Славы. Но как же быть с остальными?

Несколько лет назад один из тех, кто твёрдо поддерживал сокращение списка Героев*, в разговоре с авторами сказал: «Глупо считать тагильчанами тех, кто прожил в нашем городе два-три месяца, был призван в армию и в Нижний Тагил никогда не возвращался...» Такая точка зрения выглядит странно, если внимательно ознакомиться с биографиями «официальных» Героев-тагильчан. Так, например, прославленный лётчик-истребитель Алексей Артамонов вообще ни дня не прожил в Нижнем Тагиле: в возрасте 8 лет он вместе с семьёй уехал на Сахалин. Пехотинец Владимир Максименко воспитывался в Нижнетагильском детском доме № 1, окончил здесь школу и ФЗО, в Нижнем Тагиле начинал свою трудовую биографию. Однако Алексей Артамонов считается тагильчанином, а Владимир Максименко — нет...

...Одним из тех, кто в 2005 году тоже не был включён в официальный список тагильчан — Героев Советского Союза, был Иван Банифатов, лётчик-штурмовик, принимавший участие в обороне Ленинграда, взятии Кёнигсберга, в освобождении Пиллау, Таллина и Гданьска.

Иван Сергеевич Банифатов родился 8 мая 1919 года в селе Красный Двор Невельского района Псковской области в крестьянской семье. Когда Ивану исполнилось 11 лет, семья Банифатовых отправилась на Урал, где начинались строиться металлургические и машиностроительные заводы-гиганты. Большие стройки в те годы давали возможность хорошо заработать, получить новую специальность, дать образование детям.

«Сначала мы приехали в Свердловск, — вспоминал впоследствии Иван Сергеевич. — Но накануне нашего приезда на стройке были снижены расценки, и отец повёз нас в Нижний Тагил, где обещали более высокие заработки. Городок оказался небольшим, грязным и неухоженным, но мне здесь понравилось — места здесь чем-то напоминали родную деревню. А когда узнал, что в городе появился аэроклуб ОСОАВИАХИМа, то сразу захотел стать лётчиком...»

В Нижнем Тагиле Иван Банифатов заканчивает школу-семилетку и поступает в ФЗУ. Тогда же он решает стать курсантом Нижнетагильского аэроклуба. Проще всего это было сделать по комсомольской путёвке.

«Как-то раз, после занятий, подошёл к комсоргу училища и попросил дать мне направление в аэроклуб, а заодно и характеристику. За последнее не беспокоился: учился я хорошо, нарушений дисциплины не было. Комсорг выслушал меня и говорит: «Не возьмут тебя, Вань, в аэроклуб. Туда только сдавших нормы ГТО зачисляют». Пришлось идти сдавать. А там — два десятка дисциплин! Но я сдал...» — вспоминал в середине 80-х Банифатов.

По окончании ФЗУ Иван Сергеевич устраивается на работу в трест «Уралсибстрой», продолжает занятия в аэроклубе. В ноябре 1940 года он получает повестку о призыве в армию. По направлению горвоенкомата и городского отделения ОСОАВИАХИМа призывник Банифатов направляется на учёбу в военно-морское авиационно-техническое училище имени Молотова, которое находилось в городе Молотове (ныне — Пермь).

Перспектива служить авиационным техником не устраивала молодого энергичного парня, и, не дожидаясь окончания первого курса, Иван пишет рапорт о переводе его в лётную школу. Рапорт удовлетворили, и уже в мае 1941-го Иван Банифатов становится курсантом Ейского военно-морского авиационного училища. Но с началом войны училище стало готовиться к эвакуации и большая группа курсантов была направлена для продолжения обучения в Николаевское военно-морское авиационное училище имени Леваневского. Среди тех, кто прибыл в Николаев из Ейска, был и курсант Банифатов.

Несмотря на победу РККА под Москвой, положение на фронтах оставалось сложным. В войска уже давно начала поступать новая техника, но для того чтобы успешно воевать на ней, не хватало обученных кадров: военные училища не успевали пополнять части своими выпускниками. В середине 1942 года Государственный комитет обороны СССР издаёт распоряжение о формировании боевых частей на базе военных училищ. И в ноябре того же года при военно-морском авиационном училище имени Леваневского создаётся 35-й штурмовой авиационный полк, личный состав которого был набран из преподавателей и курсантов Николаевского училища. После того как личный состав прошёл ускоренные курсы лётной подготовки, в июне 1943 года, полк был придан 9-й штурмовой авиадивизии военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота, а позже включён в её состав.



Самолёты Ил-2 на лётном поле 35-го штурмового авиаполка



Свой первый боевой вылет младший лейтенант Иван Банифатов совершил 22 июня 1943 года, когда полк получил задание нанести бомбоштурмовой удар по аэродрому противника Городец. Командование полка сразу взяло на заметку этого смелого, грамотного, дисциплинированного лётчика, и вскоре Банифатов был переведён в первую эскадрилью, лётчикам которой поручали самые сложные и ответственные задания.

Первую боевую награду Иван Сергеевич получил за участие в Синявинской операции, которая проходила в июле–августе 1943 года. Каждый день, по два-три раза, поднимались штурмовики полка в небо, чтобы бомбить вражеские позиции на Синявинских высотах, уничтожать скопление техники на железнодорожных станциях и колонны гитлеровцев на дорогах под Синявином. Несмотря на ожесточённый огонь вражеских средств ПВО, младший лейтенант Банифатов ни разу не вернулся на аэродром, не выполнив боевой задачи. Дважды он приводил на базу самолёт буквально «на честном слове и законах аэродинамики», как говорили тогда лётчики. Так, 3 августа, после возвращения с боевого вылета, техники насчитали на корпусе самолёта Банифатова 220 пробоин. В сентябре 1943 года Иван Сергеевич Банифатов был награждён первым орденом Красного Знамени. Всего за годы войны таких орденов он получил четыре (!).



Старший лейтенант И. С. Банифатов (фото 1944 г.)



После напряжённых и кровопролитных боёв под Синавином, командование полка направляет Банифатова в Ленинград на Высшие офицерские курсы авиации ВМФ, с которых он вернулся в звании лейтенанта. В полку он был назначен командиром звена. В этой должности он принимал участие в операциях по полному снятию блокады Ленинграда, в боях за Ропшу, Нарву, Выборг.

В полку Ивана Банифатова уважали за смелость и решительность в бою, за умение видеть и анализировать боевую обстановку, за готовность всегда прийти на помощь. Однополчанин Банифатова Герой Советского Союза, подполковник в отставке Алексей Батиевский вспоминал в начале нулевых:

«Как-то раз полетели на штурмовку двумя эскадрильями — наша и Банифатова. Обрабатывать вражеские позиции пришлось под плотным огнём зениток. А тут ещё и истребители навалились. Отбомбились по цели и начали дорабатывать немцев из пушек и пулемётов. Я выхожу из очередного манёвра, и меня выносит на зенитную установку. Жму на гашетку — пушки с пулемётами молчат: боекомплект израсходован. Уже вижу, как немецкие зенитчики крутят маховик, наводя стволы на мой "Ил". И вдруг зенитка превращается в кучу железного хлама. Ищу глазами своего спасителя и вижу рядом, чуть позади, самолёт Банифатова... Уже на земле подошёл поблагодарить Ивана. Он почему-то засмущался и говорит: "Да ты напутал что-то, Лёшка. Не я это был". Скромный был парень, смелый и очень добрый».

В мае 1944-го старший лейтенант Банифатов был назначен заместителем командира эскадрильи. Тогда 35-й штурмовой авиаполк получил задачу уничтожать гитлеровские суда в Нарвском, Финском и Выборгском заливах. Экипаж Ивана Сергеевича потопил один немецкий сторожевой корабль и две большие десантные баржи, уничтожив более двух сотен солдат противника. 22 июня 1944 года старший лейтенант Банифатов был награждён вторым орденом Красного Знамени. Третий такой же орден он получит через два месяца за уничтожение трёх немецких десантных судов на Чудском озере и уничтожение наземной техники в районе Нарвского залива.

Затем были бои за Таллин и Пярну, штурм вражеских укреплений на островах Моонзундского архипелага, за что Иван Сергеевич получил четвёртый орден Красного Знамени. После этого полк перелетел на остров Саарема (Эзель), на аэродром Кагул, откуда осенью 1941-го советские дальние бомбардировщики наносили бомбовые удары по Берлину. Отсюда эскадрилья Ивана Банифатова вылетала на «охоту» за транспортными судами, которые пытались пробиваться к окружённой и прижатой к морю Курляндской группировке врага.



Лётчики 35-го штурмового авиаполка на о. Саарема (фото 1944 г.)



За март 1945 года эскадрилья Банифатова пустила на дно более двух десятков малых судов противника. За успешное выполнение боевых заданий, большое количество уничтоженной вражеской техники противника старшему лейтенанту Банифатову Ивану Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.



Наградной лист на заместителя командира 3-й АЭ 35-го штурмового авиаполка ВВС КБФ Банифатова И. С. о представлении к званию Героя Советского Союза



После этого Иван Сергеевич принимал участие в штурме Кёнигсберга и разгроме немцев под Гданьском. В апреле 1945-го он вылетал на штурмовку порта Хель и морской базы Пиллау, продолжая пополнять боевой счёт эскадрильи.

После окончания войны Иван Банифатов продолжил службу в полку. Парторг 35-го ШАП КБФ капитан Михаил Лобачёв вспоминал:

«Иван Банифатов — лётчик от Бога. Его ведь несколько раз звали домой, на Урал. Предлагали должность начальника аэроклуба, инструктора горкома партии, какие-то посты в народном хозяйстве. Но Иван остался верен небу».



Иван Сергеевич Банифатов и парторг 35-го ШАП Михаил Евграфьевич Лобачёв



После расформирования в 1947 году родного полка И. С. Банифатов служил командиром отряда 13-й ОАЭ (отдельной авиационной эскадрильи) ВМФ на Балтике. В 1951 году он окончил Высшие офицерские курсы авиации ВМС и в звании капитана был направлен для прохождения службы на Тихоокеанский флот, где до 1959 года служил командиром эскадрильи и заместителем командира в 49-м и 44-м минно-торпедных полках ВВС Тихоокеанского флота. В 1959 году в звании подполковника он снова переезжает на Балтику, в Ригу, в должности заместителя командира 846-го минно-торпедного авиаполка. После увольнения в 1964 году в запас Иван Сергеевич Банифатов продолжал работать в авиации, на гражданских авиалиниях. Долгое время до выхода на пенсию занимал пост начальника отдела авиаперевозок аэропорта Пулково.

Он ушёл из жизни 26 мая 1996 года в Санкт-Петербурге.

...Являлся ли тагильчанином лётчик-штурмовик Иван Банифатов и должна ли его фамилия присутствовать на тагильском памятнике Героям Советского Союза? Ответ, на наш взгляд, очевиден. Не пора ли перестать делить людей, защищавших нашу Родину, на «наших» и «не наших», а заняться сохранением памяти о них для будущих поколений тагильчан?

-----------------

* Имя этого человека не публикуется из этических соображений (прим. авторов).