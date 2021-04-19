ФСИН объявила о переводе Навального в стационар больницы

Оппозиционера Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осуждённых, со ссылкой на ФСИН пишет РИА Новости.

В сообщении ведомства отмечается, что решение принято комиссией врачей. Также в ведомстве назвали состояние здоровья заключённого «удовлетворительным».

«В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — говорится в заявлении ФСИН.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он жаловался на боли в спине и ногах, требуя квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика. Открытые письма в адрес президента РФ Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.

17 апреля стало известно, что прокуратура Москвы потребовала признать «Фонд защиты прав граждан»*, ФБК* и штабы* Алексея Навального экстремистскими организациями. Судебный иск подан в Московский городской суд.

Накануне сотрудники ФБК* Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали на 21 апреля массовое уличное шествие в поддержку Навального.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.

* По решению Минюста России ФБК, «Фонд защиты прав граждан» и штабы Алексея Навального включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.