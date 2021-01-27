ФСБ объяснила бесполётную зону в районе «дворца Путина» интересами пограничной безопасности

Бесполётная зона в районе мыса Идокопас у Геленджика была установлена «в интересах пограничной безопасности» приказом Минтранса от 24 июля 2020 года, со ссылкой на ФСБ пишет РБК.

Причиной приказа стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, отмечает издание. Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, утверждают в ФСБ. В этом районе ведомство, по утверждению его представителей, занимается только «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля».

В ФСО также рассказали РБК, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения.

По данным расследования ФБК (признан иностранным агентом), на мысе Идокопас у Геленджика находится резиденция президента России Владимира Путина. Сам Путин заявил, что ни ему, ни его семье описанное в расследовании не принадлежит. В расследовании ФБК утверждалось, что «местное ФСБ настоятельно просит обходить мыс Идокопас за милю», а сотрудники спецслужб его охраняют.