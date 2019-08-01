ФБК нашёл у семьи заместителя Собянина, курирующей московские выборы, недвижимость на 6,5 миллиарда рублей (ВИДЕО)

Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллиарды рублей с помощью продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным её семье, говорится в расследовании ФБК Алексея Навального.

По данным фонда, Сергунина с 2011 по 2018 год, будучи заместителем Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. За это время около десятка старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых являлся муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев. Во всех случаях цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе, на месте большинства из этих зданий были построены гостиницы.

Как выяснил ФБК, сейчас в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной находятся несколько элитных квартир и пентхаусов в Москве, а также пять дорогих автомобилей. Сестра чиновницы также является владельцем двух ресторанов на ВДНХ, а её муж — собственником поместья в Австрии. Общую стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной, ФБК оценивает в 6,5 миллиарда рублей.

«При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по её декларации, она живёт только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную трёшку на Юго-Западной», — заявляется в расследовании.

На своём нынешнем посту Сергунина курирует в том числе проведение выборов в Мосгордуму. Из-за отказа избиркомов регистрировать на них независимых кандидатов в Москве начался политический кризис, сопровождаемый масштабными акциями протеста.