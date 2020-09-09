ФБК нашёл у семей первого и нынешнего глав Татарстана недвижимость на несколько миллиардов рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил новое расследование об имуществе семьи президента Татарстана Рустама Минниханова и семьи его предшественника Минтимера Шаймиева.

В размещённом на YouTube-канале политика 40-минутном видеоролике сотрудники фонда рассказывают об имуществе Минниханова: частных домах, загородных резиденциях и квартирах за рубежом. Суммарную стоимость недвижимости они оценивают в несколько миллиардов рублей.

Основная часть имущества записана на компании жены президента республики Гульсины Миннихановой — ей принадлежит гостиничный комплекс «Лучано» в центре Казани, долю в котором в 2016 году за 2,2 млрд рублей выкупил кипрский офшор «Сантерна», владельцем которого является один из богатейших людей в России Рубен Варданян. В одной из своих деклараций супруга Минниханова указывала эту сумму в качестве годового дохода. Из опубликованных ФБК документов следует, что сразу после покупки Варданян обесценил долю в спа-комплексе в пять раз по сравнению с ценой покупки, позже он вложил в уставный капитал «Лучано» ещё 10 млн долларов, не увеличив при этом свою долю, что в фонде находят подозрительным.

Подозрительные обмены ФБК зафиксировал и в ряде других сделок супруги Минниханова — так, в 2019 году ООО «Лучано СПА» выкупило в центре Казани землю площадью 12 тысяч метров у фирмы бывшего мэра города Камиля Исхакова за 165 млн рублей, а через три недели её стоимость была переоценена более чем в три раза, до 560 млн рублей. Таким же странным образом у семьи Минниханова появился дом площадью 1578 квадратных метров в одном из самых дорогих районов Казани: его по договору мены на несоразмерные по стоимости нежилые помещения передал фирме жены президента республики крупнейший застройщик региона. Стоимость этого дома ФБК оценивает в 1 млрд рублей.

По данным фонда, на родственников семьи Минниханова и их фирмы также записаны соседний дом стоимостью около 200 млн рублей, загородная резиденция с вертолётной площадкой и бассейном, расположенная на площади 3,5 гектара земли в 20 километрах от Казани, и дача на берегу Волги, которую построили на месте бывшего детского лагеря. К даче семьи Минниханова примыкает вертолётная площадка, которую по документам «Татнефть» подарила республике Татарстан.

Семье Минниханова также принадлежат две квартиры во Франции стоимостью больше миллиона евро, квартира в Дубае стоимостью около миллиона долларов и апартаменты на Красной площади в Москве за 220 млн рублей. Кроме того, ФБК зафиксировал, что сам Рустам Минниханов регулярно летает на частном самолёте Falcon 8X, принадлежащем ПАО «Татнефть», а также каждый Новый год устраивает себе рабочие визиты в Дубай, где у семьи Минниханова своя квартира.

Кроме прочего, достаток семьи главы республики ФБК обнаружил в личных соцсетях членов — внук сестры жены Минниханова в возрасте 12 лет на одном из снимков, размещённых в Instagram, носит часы марок Hublot и Breguet стоимостью более миллиона рублей каждые на обеих руках одновременно: в комментариях объясняют, что это нужно чтобы одновременно знать время в Татарстане и в Швейцарии, где он учится. У самого Рустама Минниханова на снимках разных лет ФБК насчитал 12 моделей часов премиальных брендов общей стоимостью свыше 107 млн рублей.

Согласно ежегодным декларациям о доходах, Рустам Минниханов в целом богаче средних губернаторов российских регионов. В 2009–2014 годах суммарный доход президента и его супруги колебался от 10 до 19 млн рублей в год. В 2015-м супруга Минниханова резко разбогатела: она задекларировала 256 млн рублей дохода, из которых 210 млн рублей были получены в порядке наследования. В 2016-м она зафиксировала уже 2,3 млрд рублей дохода (2,2 из них — за счет продажи 49% «Лучано» компании Варданяна), и после этого её годовой доход уже не опускался ниже 100 млн рублей: в 2017 году она зафиксировала 137,4 млн рублей, в 2018 году — 154,9 млн рублей, а в 2019 году — 480,9 млн рублей. Сам Рустам Минниханов последние годы декларировал от 7,5 до 8,8 млн рублей в год с ежегодным повышением.

Также ФБК нашёл огромное количество элитной недвижимости в России и за рубежом у первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, а также раскрыл секрет обогащения клана Шаймиевых, который, по данным Forbes, в 2019 году занял третье место в списке богатейших семейных кланов России.

«В 1995 году власти Татарстана создают компанию ТАИФ, которой поручено готовить приватизацию крупнейших предприятий. Контрольный пакет — у государства, республика внесла в уставный капитал доли в крупнейших предприятиях региона — "Татнефти", "Нижнекамскнефтехима" и т. д. Для ТАИФа были созданы уникальные условия. Они не платили региональные налоги вообще, правительство разрешило им закупать нефть у "Татнефти" по фиксированной низкой цене, а потом экспортировать по рыночной. Образующуюся абсолютно из воздуха прибыль ТАИФ тратил на скупку операторов связи, телекомпаний, заводов, строительство торговых центров — продолжать можно бесконечно. Они стали невероятно богатой компанией очень быстро, а потом… выяснилось, что ТАИФ больше не государственный. Республика просто исчезла из собственников, и всё накопленное благодаря льготам и поблажкам оказалось в частных руках. В чьих — очень долго скрывалось, структура их собственников очень непрозрачна. Но в 2017 году из-за судебных разбирательств стало известно, что как минимум четверть, 25% ТАИФа, принадлежит детям и внукам Минтимера Шаймиева», — говорится в расследовании.

ФБК нашёл у младшего сына Шаймиева Радика участок в 20 км от Казани площадью 478 тысяч квадратных метров с главным домом в 3 тысячи квадратных метров, оценив его в 3 млрд рублей. Внучка первого президента Татарстана Камиля владеет квартирой в элитном районе Лондона (оценивается в 550 млн рублей), а внук Тимур — загородной усадьбой чуть меньшего размера, чем у своего дяди: площадь участка — почти 400 тысяч квадратных метров, площадь главного дома — 2000 квадратных метров (стоимость — не меньше 3 млрд рублей).