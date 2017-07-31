ФАС подозревает фармацевтическую компанию «Фармастор» в участии в многомиллиардном картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает компанию «Фармстор» в участии в картельном сговоре на десятки миллиардов рублей, говорится в сообщении в Telegram ведомства.

«ФАС России в рамках проводимых проверок фармкомпаний проверяет "Фармстор" по подозрению в участии в картеле по закупке лекарств по программе "7 нозологий"», — заявляют в антимонопольной службе.

Как отмечает ведомство, компания активно противодействует проведению проверки. Вышедшие к инспекторам сотрудники «Фармстора» отказались представляться и не дали инспекторам ФАС доступ в помещение компании.

«Такие действия компаний наглядно демонстрируют, что им есть, что скрывать от антимонопольных органов», — отмечает пресс-служба ФАС.

В настоящий момент составляется протокол о воспрепятствовании проверке.

Как сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, служба подозревает компании в сговоре на поставки лекарственных препаратов на десятки миллиардов рублей.

Компания «Фармстор» появилась на фармацевтическом рынке России более 15 лет назад и специализируется на поставках противоопухолевых лекарственных средств и предоставлении всего спектра связанных с этим услуг.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК