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01 Авг 2017 15:56 | Метки: Новости

ФАС подозревает фармацевтическую компанию «Фармастор» в участии в многомиллиардном картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает компанию «Фармстор» в участии в картельном сговоре на десятки миллиардов рублей, говорится в сообщении в Telegram ведомства.

«ФАС России в рамках проводимых проверок фармкомпаний проверяет "Фармстор" по подозрению в участии в картеле по закупке лекарств по программе "7 нозологий"»,  заявляют в антимонопольной службе. 

Как отмечает ведомство, компания активно противодействует проведению проверки. Вышедшие к инспекторам сотрудники «Фармстора» отказались представляться и не дали инспекторам ФАС доступ в помещение компании.

«Такие действия компаний наглядно демонстрируют, что им есть, что скрывать от антимонопольных органов», — отмечает пресс-служба ФАС.

В настоящий момент составляется протокол о воспрепятствовании проверке.

Как сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, служба подозревает компании в сговоре на поставки лекарственных препаратов на десятки миллиардов рублей.

Компания «Фармстор» появилась на фармацевтическом рынке России более 15 лет назад и специализируется на поставках противоопухолевых лекарственных средств и предоставлении всего спектра связанных с этим услуг.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК

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