ЕВРАЗ НТМК проводит техническое перевооружение цеха прокатки широкополочных балок

На ЕВРАЗ НТМК построят новый открытый склад готовой продукции для цеха прокатки широкополочных балок (ЦПШБ) и реконструируют уже существующий, сообщает пресс-служба предприятия. В составе строящегося склада планируется обустройство двух открытых пролётов, обслуживаемых пятью современными козловыми кранами и достаточным количеством ригелей для хранения проката. Эти решения позволят перераспределить часть объёмов хранения продукции на дополнительные площади и обеспечить быстрый доступ ко всему сортаменту, выпускаемому цехом. Стоимость проекта составит около 500 млн рублей, пуск запланирован на первую половину 2020 года.

«В силу небольшого тоннажа формирование таких сборных партий может быть значительно разнесено во времени и зависит от графика прокатки того или иного профиля, что существенно влияет на оборот готовой продукции и, как следствие, на общий объём отгрузки. Для увеличения и расширения спектра продаж, ухода от сварной балки, а также продвижения новых профилей необходимо обеспечить возможность организации отгрузки сборных и малотоннажных партий. С такой задачей способен справиться только современный склад с грамотной логистикой и полноценной информационной системой учёта и контроля металла», — считают на предприятии.

Для комфортной работы персонала склада здесь будут установлены модульные здания административно-бытового комплекса и постов охраны. При этом производительность ЦПШБ не увеличится и технология проката горячей балки не изменится, уверены на ЕВРАЗ НТМК. В настоящее время заключаются контракты на поставку оборудования, завершается процесс подготовки проектной документации.