ЕВРАЗ НТМК продолжит поставку металлопроката в московский «Парк легенд»

Более шести тысяч тонн произведённых на ЕВРАЗ НТМК балок (двутавров) использовали строители крупного жилого комплекса в квартале «Парк легенд» в Москве. Как сообщает пресс-служба горно-добывающей компании, меткомбинат продолжает поставки, а в течение первого квартала 2017 года на объект будет отгружено ещё 1,7 тысячи тонн проката.

«Применение двутавров в проекте позволило применить технологию строительства зданий на стальном каркасе, которая всё больше используется при возведении жилых, социальных и спортивных сооружений. Преимущество технологии в быстроте и меньших затратах по сравнению с монолитным строительством. Балка ЕВРАЗ НТМК используется для укрепления несущих конструкций зданий. Металлопрокат отличают высокие качественные и прочностные характеристики. В настоящее время сортамент строительного двутаврового проката ЕВРАЗ НТМК представлен более чем 200 наименованиями», – отмечают в ЕВРАЗ НТМК.

Жилой комплекс возводится в квартале «Парк Легенд» в рамках реновации территории промзоны ЗИЛ. Общая площадь застройки составляет порядка 700 тысяч кв. м на участке 30 гектаров. Помимо жилого комплекса, предусмотрено строительство объектов деловой и спортивной инфраструктуры.

Агентство новостей «Между строк»