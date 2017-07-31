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01 Авг 2017 15:50 | Метки: Новости Нижнего Тагила

ЕВРАЗ НТМК награждён за эффективную природоохранную деятельность

Нижнетагильский металлургический комбинат (входит в ЕВРАЗ) признан лучшим российским предприятием в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Звание присуждено в рамках федерального отраслевого конкурса под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России. Уточняется, что в соревновании приняли участие 56 предприятий из 24 регионов России.

«ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует комплекс мероприятий для снижения негативной нагрузки на окружающую среду. В 2016 году ЕВРАЗ НТМК вёл активную работу по модернизации коксохимического производства: были смонтированы установки верхнего налива сырого бензола. Благодаря введению в работу новых установок верхнего налива сырого бензола выбросы сырого бензола в атмосферу сократились на пять тонн в год. В рамках соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии РФ о взаимодействии в области экологии начато техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК). На сегодняшний день проект реализован и на установке ведутся пусконаладочные работы. Модернизация оборудования УСТК позволит заменить природный газ коксовым в доменном производстве и значительно сократить выбросы комбината. Модернизированная установка привнесёт существенный экологический эффект: снижение выбросов в атмосферу комбината на 20%», – рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в 2016 году ЕВРАЗ НТМК начал строительство новой доменной печи, где будут использованы самые передовые технологии. Печь будет обладать двумя полностью закрытыми литейными дворами, мощными аспирационными установками. Над каждым выпуском чугуна будут установлены верхние улавливающие зонты и эффективные рукавные фильтры, которые в 2,5 раза повысят степень очистки воздуха. Всего же за последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию экологических программ около 8 млрд рублей.

Агентство новостей «Между строк»

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