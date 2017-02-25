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27 Фев 2017 14:12 | Метки: Новости

Экс-чиновнику свердловского Ростехнадзора вынесли приговор за взятку

Бывший начальник подразделения Уральского управления Ростехнадзора обвинён в вымогательстве и получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. С учётом срока содержания под стражей размер штрафа был снижен до 1 миллиона рублей. 

По версии следствия, 30 июня 2016 года 60-летний обвиняемый, находясь в автомашине «Смарт» на парковке у ТРЦ «Метро» по улице Металлургов в Екатеринбурге, получил взятку в размере 250 тысяч рублей от представителя юридического лица за отмену привлечения данного юрлица к административной ответственности.

Конверт с деньгами подозреваемый положил в карман своего пиджака и вышел из машины. Непосредственно после получения денежных средств его задержали сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области, проводившие оперативное мероприятие по изобличению получателя взятки.

«В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен блокнот, в котором он своей рукой сделал запись о том, что 30 июня 2016 года взял в долг 250 тысяч рублей и обязуется вернуть. Данную надпись он сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения во взяточничестве после возможного задержания. Данная уловка, часто применяемая различного рода злоумышленниками, не произвела на сыщиков эффекта, на который рассчитывал обвиняемый», – рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. 

Агентство новостей «Между строк»

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