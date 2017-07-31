Екатеринбуржца, который бил 4-летнего сына головой об асфальт, отправили в колонию на 9 лет

Сегодня в Орджоникидзевском районном суде огласили приговор 39-летнему екатеринбуржцу, который в апреле этого года швырял своего 4-летнего сына об асфальт, сообщает следственное управление СК России по Свердловской области.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет. Прокурор просил для него 12 лет заключения.

Напомним, по версии следствия, пьяный мужчина вечером 18 апреля несколько раз ударил мальчика головой об асфальт. Когда ребёнок упал на землю, отец схватил его за одежду и ещё несколько раз стукнул головой. Малышу удалось выжить, потому что прохожие быстро оттащили от него папу. После этого мальчика забрала проезжавшая мимо скорая помощь. Спустя сутки отца мальчика задержали, а в конце мая было завершено расследование и дело направили в суд.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Наша газета»