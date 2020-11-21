Другая улица Карла Маркса

Одна из старейших улиц Вагонки, известная ныне как улица Энтузиастов, до 1954 года носила имя одного из теоретиков коммунизма Карла Маркса, что создавало определённую путаницу и неудобство как для простых тагильчан, так и для ряда учреждений. Ведь в городе была ещё одна улица Карла Маркса — бывшая улица Шамина. Особенно страдали от двойных названий работники почты и сотрудники милиции.

Согласно первоначальным планам, улица Карла Маркса должна была стать одной из трёх главных улиц соцгородка вагоностроителей наряду с улицей Сталина (ныне — проспект Вагоностроителей) и улицей Ленина (Ильича). Но после окончания Великой Отечественной войны, когда население Вагонки выросло в два-три раза, было решено расширять территорию района, а улица оказалась в самом центре жилой застройки, к 1960-м годам превратившись в «спальник».

История улицы Энтузиастов начинается с того дня, когда в посёлке Вагонстроя появился филиал треста «Уралмашстрой», позднее, после ряда реорганизаций, ставший строительным трестом № 88. Произошло это летом 1933 года. Эта организация и стала главным строителем «Уралвагонзавода» и основным застройщиком жилого фонда посёлка Вагонстроя, а затем и всего Дзержинского района.

Свою контору, или, как бы сейчас это назвали, центральный офис, строители возвели на окраине жилого посёлка, вблизи от железнодорожных путей, неподалёку от того места, где впоследствии появилось современное здание треста № 88 (ул. Энтузиастов, 22). Выбор места был неслучаен: на «стройку века» каждый день прибывали составы со стройматериалами и людьми, которых тут же нужно было распределять по участкам.



Прибытие поезда на строительство УВЗ (фото 1933 г.)



Поначалу филиал «Уралмашстроя» занимался исключительно строительством завода, но очень скоро в обязанности строителей включили и возведение жилья. Дело в том, что первые бригады, приехавшие строить вагоностроительный гигант, устраивали свой быт на скорую руку, используя подручные материалы. Практически 90% всего жилья составляли палатки, обложенные снаружи мхом и отапливаемые внутри одной-тремя печками-буржуйками, или «толстобрюшками»*.

Другим видом жилья были дощатые «шалаши» — полуземлянки с двускатной крышей, утеплённые, как и палатки, мхом или лапником. Отапливали такие «шалаши» теми же буржуйками.



Дощатые полуземлянки-шалаши в посёлке строителей завода (фото 1930-х гг.)



Однако первая же зима оказалась настолько суровой, что почти треть рабочих, завербовавшихся на «стройку века», попросту уехали домой. И руководству Вагонстроя пришлось срочно искать решение жилищного вопроса. Уже в конце 1932 — начале 1933 года в посёлке вагоностроителей начали возводить дощато-засыпные бараки, а после того, как к решению проблемы подключился филиал «Уралмашстроя», включённый к тому времени в состав стройтреста «Уралвагонстрой», началось строительство фибролитовых и брусковых домов с печным отоплением.

Улица Карла Маркса в посёлке вагоностроителей начала формироваться в середине 1930-х годов, после того как был утверждён план застройки посёлка по проектам, предложенным мастерской «Наркомтяжпрома» под руководством архитектора М. Я. Гинзбурга. Тогда на улицах Ленина (ул. Ильича), Сталина (пр. Вагоностроителей) и Орджоникидзе начали возводить капитальные дома по проектам столичных зодчих Веснина, Леонидова и Славина. Следующей по плану под застройку должна была пойти и улица Карла Маркса. Увы, этого не случилось. В 1936 году руководитель строительства «Уралвагонзавода» Лазарь Марьясин был арестован и обвинён сначала в хищении денежных средств, затем во вредительстве и причастности к троцкистской группировке. После нескольких ревизий финансирование стройки сократилось, а планы жилой застройки на Вагонке пришлось пересматривать, возвращаясь к «брускам» и баракам-общежитиям.

Очередь на застройку вагонской улицы Карла Маркса подошла только в 1950-х годах, когда жилой фонд Нижнего Тагила начал стремительно прирастать модными в ту пору хрущёвками. Начало застройки улицы совпало с её переименованием.

Почему улице решили дать именно такое название, сейчас уже никто толком не помнит. По одной из версий, название было просто созвучно эпохе. По другой версии, улице дали такое имя в честь комсомольско-молодёжных бригад строителей, которые возводили жилые дома на этой улице с большим опережением графика. Так или иначе, но в 1954 году улица Карла Маркса на Вагонке сменила имя и стала называться улицей Энтузиастов.

Тогда она начиналась от места слияния с улицей Орджоникидзе и заканчивалась практически у подножия Пихтовых гор, пересекая улицу Сибирскую. Поначалу она застраивалась двух- и трёхэтажными домами по типовым проектам, существенно доработанным проектировщиками ОКСа УВЗ**.

Небольшая часть жилфонда улицы была представлена так называемым «самстроем» — типовыми одноэтажными домами, построенными на ссуды госбанка по сталинскому указу от 25 августа 1946 года, и несколькими брусковыми домами, построенными в конце войны. А в 1960-х годах улица приросла территорией ещё двух посёлков, появившихся на Вагонке в годы войны, — Молодёжного и Нового.



Молодёжный посёлок (фото 1945 г.)



Эти два посёлка занимали довольно большое пространство между нынешними улицами Юности, Докучаева и Ленинградским проспектом. И так получилось, что почти все достопримечательности улицы Энтузиастов оказались именно в этой части улицы. Это школа № 4, мемориал строителям треста № 88, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и единственный на улице большой магазин-гастроном «Север».

В 1963 году в Молодёжном посёлке на месте снесённого дома-барака № 41 строители треста № 88 начали возводить новое здание для школы № 61. Это было типовое здание проекта 2Р-02-1/64, разработанное в архитектурно-проектном объединении «Гипропрос» в 1962 году. К достоинствам проекта, безусловно, можно было отнести вместимость школы (964 учащихся), наличие помещения для актового или спортивного зала, столовой с кухней и простоту постройки. Главной изюминкой проекта были два рекреационных зала на первом этаже, которые были предназначены для отдыха школьников.



Типовой проект 2Р-02-1/64 (2Р-02-1) школы на 964 учащихся.

План 1-го этажа: 1 — учебные классы; 2 — рекреационные залы; 3 — актовый зал; 4 — столовая



После сдачи здания госкомиссии школе был присвоен новый номер, который она носит по сей день. Несмотря на большую вместимость школы, она сразу оказалась переполненной, и вскоре было принято решение проводить занятия в три смены. Уроки начинались в восемь часов утра и заканчивались в девять вечера.

Первым директором школы № 4 была назначена Антонина Васильевна Цыкина — легендарный вагонский педагог, зарекомендовавшая себя строгим и требовательным руководителем.



Антонина Васильевна Цыкина (фото 1930-х гг.)



Выпускница Иркутского педагогического института Антонина Цыкина приехала на строительство «Уралвагонзавода» по комсомольскому оргнабору. Преподавала в ликбезе, затем в начальной школе. В 1935 году на неё обратил внимание парторг Вагонстроя Шалва Степанович Окуджава и вскоре назначил 25-летнюю девушку директором недавно построенной школы № 7 на улице Тельмана, где она отработала пять лет. Затем были школы № 30, 33 и 61.

В новой школе Антонина Васильевна Цыкина проработала недолго: в 1965 году она вышла на пенсию, передав дела новому директору Ивану Яковлевичу Стаханову. При нём школа получила статус средней и перешла на десятилетний образовательный цикл. В 1967 году в школе был создан зимний сад, разработан приусадебный участок с большой теплицей, открыт краеведческий музей, созданный учителем географии Галиной Петровной Зайцевой.



Средняя школа № 4 (фото 1970-х гг.)



В 1970-х годах в школе появляется профессиональное обучение, а к 30-летию Победы открывается ещё один музей — Боевой Славы.

Напротив школы № 4, на чётной стороне улицы, расположен мемориал, возведённый в память работников треста № 88, погибших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах. Идея его создания принадлежала партийной организации треста, которую в то время возглавляли Пётр Игнатьевич Цереня и Виктор Павлович Ковальчук. В райкоме и горкоме партии инициативу поддержали, и горисполком выдал задание архитектурному бюро разработать соответствующий проект. Первоначально памятник собирались открыть в 35-ю годовщину Победы, но объективные обстоятельства вынудили перенести это мероприятие.

Мемориал торжественно открыли 8 августа 1980 года, накануне профессионального праздника — Дня строителя. Официальное название монумента — «Памятник боевой и трудовой славы строителей Треста 88». Над его проектом работали архитектор Владимир Иванович Солтыс и известнейший тагильский скульптор Василий Михайлович Ушаков. Центральной композицией мемориала стал памятник, представляющий собой три фигуры рабочих перед строительными лесами. Дополнили его мемориальные доски с именами погибших строителей.

Ещё одна достопримечательность этой части улицы Энтузиастов — большой гастрономический магазин, открытый на первом этаже хрущёвки серии I-447 (ул. Энтузиастов, 1). В 1950-х и 1960-х годах прошлого века было модно присваивать продовольственным магазинам имена собственные. Этот магазин получил название «Север». В те годы большие продуктовые магазины, где на полках были представлены все категории товаров, только-только стали появляться на центральных улицах города, и «Север» с его ассортиментом стал для жителей этой части Вагонки большим сюрпризом.



Продуктовый магазин «Север» (фото 1970 г.)



По широте ассортимента и культуре обслуживания этот магазин соперничал с гастрономом «Центральный» на проспекте Вагоностроителей, проигрывая ему лишь по одному показателю — времени работы. «Центральный» работал до часу ночи, а «Север» — только до 22:00. Старожилы улицы ещё помнят, что в «Севере» всегда был большой выбор овощей и фруктов, рыбы, птицы, бакалеи, молочных продуктов и кондитерских изделий.



В гастрономическом отделе магазина (фото 1960-х гг.)



В начале 1980-х, во время очередного этапа борьбы с пьянством, винно-водочный отдел магазина был отделён от основного торгового зала и снабжён отдельным входом. А в годы перестройки былая слава магазина начала меркнуть. Потом помещение магазина приватизировали и оно пошло по рукам арендаторов.

Ещё один магазин, надолго оставшийся в памяти жителей Дзержинского района, находился в доме № 6 по улице Энтузиастов. Сам дом был той же 447-й серии, но магазин на первом этаже был не продовольственным, а мебельным.

Надо сказать, что в Нижнем Тагиле ситуация с мебелью в советский период истории была разной. До появления в городе мебельной фабрики потребность тагильчан в мебели удовлетворяли, как правило, районные промкомбинаты или предприятия областного производственного объединения «Средуралмебель». И хотя ассортимент продукции этих предприятий не отличался изысканным дизайном, мебель была всегда востребована. В 1970-х в город начали завозить мебель из Москвы и других регионов и даже мебель импортного производства (в основном из соцстран). Привозили такую мебель раз или два в месяц, и в день привоза в мебельных магазинах царил ажиотаж.



В торговом зале мебельного магазина (фото 1980-х гг.)



Впрочем, люди выстаивали в многочасовых очередях не только за мебелью московских фабрик. Большим спросом в Нижнем Тагиле пользовались трёхстворчатые шкафы с антресолями фабрики «Авангард» из Асбеста, раздвижные столы и мягкие стулья Свердловской мебельной фабрики и ещё ряд изделий.

Последней достопримечательностью улицы Энтузиастов является «болото».

Так называется отрезок улицы от пересечения с улицей 7 Ноября до пересечения с улицей Зари. В начале 1930-х, когда завод только-только начинали строить, на этом месте находилось живописное озеро, окружённое сосновым лесом. Но после того, как лес вырубили, вода в озере стала уходить и на этом месте образовалось болото. Осушение болота происходило по частям и длилось почти 30 лет. Осушенную территорию застроили, но память о болоте у жителей Вагонки осталась.



Вид на дома № 4 и 6 по ул. Энтузиастов (фото 1980-х гг.)



(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* «Толстобрюшка» (англ. potbelly stove) — американский вариант печки-буржуйки. В СССР эти печки попали в 1920-х годах с гуманитарной помощью для голодающих районов, также много таких печек было завезено во время Гражданской войны (в 1818–1919 гг.) войсками Антанты в Мурманск и Архангельск (прим. авт.).

** ОКС (аббрев.) — отдел капитального строительства (прим. авт.).

Фото: из архивов Нижнетагильского музея изобразительных искусств и музея «Уралвагонзавода», С. Шульпин, Д. Макеев, С. Волков.