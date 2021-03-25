Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК обустроят более 300 новых парковочных мест

ЕВРАЗ НТМК увеличит количество парковочных мест для своих сотрудников с 300 до 670. На это предприятие выделило 45 млн рублей, сообщает ТРК «Телекон».

«С каждым годом автомобилей становится больше. Видно, как люди оставляют автомобили вдоль дорог и на газонах. Благодаря реализации данного мероприятия планируем увеличить площадь автостоянок в районе ЖБИ и Западной на 24,5 тыс. кв. метров», — рассказал ТРК «Телекон» ведущий инженер отдела строительного надзора управления капитального строительства ЕВРАЗ НТМК Роман Мишин.

На Западной проходной работы уже начались, а расширение стоянки в районе ЖБИ начнётся на следующей неделе. Подрядчик снесёт деревья и неиспользуемые сооружения, а также расширит въезд до четырёх полос. Отметим, что со следующего месяца въезд будет разрешён по личным пропускам, сейчас на месте работает табло с указанием свободных парковочных мест.

Дополнительные парковки также появятся вдоль улицы Индустриальной — здесь работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».