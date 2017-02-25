Директору «Универсалремонта» грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналистов полпредского телеканала «Ермак»

Ирбитские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора и мастера скандально известной компании ООО «Универсалремонт», занимающейся отловом собак в Нижнем Тагиле и других свердловских городах. В июле 2016 года они напали на съёмочную группу полпредского телеканала «Ермак», когда те снимали репортаж о деятельности фирмы. Директор и мастер «Универсалремонта» обвиняются в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, соединённом с насилием и повреждением их имущества (ч.3 ст.144 УК РФ).

«По данным следствия, днём 28 июля 2016 года корреспондент и телеоператор Уральской окружной телекомпании “Ермак” прибыли в Артёмовский для подготовки репортажа о работе организации, занимающейся отловом собак. В ходе осуществления видеосъёмки на улице Куйбышева двое работников организации (директор 1981 г.р. и мастер 1979 г.р.) воспрепятствовали осуществлению журналистами их профессиональных обязанностей. В частности, к журналистам было применено физическое насилие», – пояснили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В ведомстве также отметили, что физическое насилие, применённое к корреспонденту и оператору «Ермака», «не повлекло телесных повреждений, но причинило потерпевшим физическую боль». Кроме того, злоумышленники повредили на видеокамере оператора встроенный микрофон и отобрали флеш-накопитель.

«В ходе следствия по уголовному делу проведены судебно-медицинские, фоноскопическая и товароведческая судебные экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.

Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Фирма ООО «Универсалремонт» уже не один год выигрывает муниципальные контракты на отлов собак в Нижнем Тагиле. В октябре 2016 года мэрия заключила договор с компанией из Артёмовского на сумму чуть более четырёх миллионов рублей. Согласно контракту, фирма должна была отловить 396 бродячих собак, большую часть из которых усыпить.

Среди зоозащитников ООО «Универсалремонт» пользуется дурной репутацией: несколько раз сотрудники отлова были заподозрены в жестоком обращении с животными, нарушая техзадание, а директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин, не стесняясь, называл их догхантерами. В начале февраля на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги было обнаружено захоронение 21 собаки. Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман заявила, что данное захоронение – дело рук сотрудников фирмы из Артёмовского, имеющей контракты по отлову собак во многих муниципалитетах области.

Агентство новостей «Между строк»