Депутаты Нижнего Тагила отказали «Тагил-ТВ» в миллионе рублей. «Мы не будем заниматься покрывательством грубейшего нарушения закона»

Депутаты думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям отказали МАУ «Тагил-ТВ» в выделении миллиона рублей на погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную плату. Деньги планировалось направить учреждению в рамках корректировки бюджета города на 2018 год на 500 миллионов рублей, которую Нижнетагильская гордума примет завтра, 27 февраля, в ходе очередного заседания. С инициативой выступила администрация города.

Сотрудники финансово-экономического блока аргументировали необходимость выделения денег «Тагил-ТВ» тем, что его закредитованность может привести к невыполнению муниципального задания и задержкам заработной платы сотрудникам учреждения.

«Мы пошли на выделение этой субсидии, прежде всего, для нивелирования угроз невыполнения муниципального задания, — сказала начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила Марина Кудрявцева. — Учреждение автономное, его расчётный счёт открыт в ПАО “Сбербанк”, и туда зачисляется субсидия на выполнение муниципального задания, средства от внебюджетной деятельности. Наличие такой кредиторской задолженности по страховым взносам, НДФЛ чревато тем, что счёт этот по требованию налоговой может быть закрыт. В этом случае средства, перечисленные на выполнение муниципального задания (на два месяца), будут списаны. Это и несвоевременная выплата заработной платы, и негативные социальные последствия».

Председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил также, что деньги на выполнение муниципального задания администрация города выделила в полном объёме, а кредиторская задолженность образовалась к концу 2017 года по виду деятельности собственных доходов учреждения (от рекламной деятельности).

«В соответствии с ФЗ “Об автономных учреждениях” собственник имущества автономного учреждения не несёт ответственность по обязательствам автономного учреждения. Не имеется правовых оснований для выделения указанных бюджетных ассигнований. Погашение кредиторской задолженности, возникшей при осуществлении иной деятельности, помимо выполнения муниципального задания, должно осуществляться за счёт доходов от такой деятельности», — отметил Валерий Платунов.

Замглавы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных обвинила в возникшей кредиторской задолженности предыдущее руководство. Напомним, до конца декабря 2017 года директором муниципального телевидения был бизнесмен Александр Соловьёв.

«Предыдущее руководство “Тагил-ТВ” не справилось с планами по поступлению денежных средств от внебюджетной деятельности, приносящей доход. Но при этом заработная плата с премиальными выплатами, которые должны были осуществляться за счёт поступлений от внебюджетной деятельности, всё-таки начислялась и выплачивалась. Бюджет был превышен по внебюджетке, поступления не покрыли те расходы, которые были произведены. Начислены соответствующие отчисления. Ни для кого не секрет, что “Тагил-ТВ” не справился за прошлый год со своими планами по поступлению доходов», — сказала Евгения Черемных.

С инициативой отказать МАУ «Тагил-ТВ» в выделении денежных средств выступил лояльный мэрии депутат Андрей Обельчак. Народный избранник предложил вынести вопрос на рассмотрение думской комиссии по местному самоуправлению и информационной политике. Обельчака поддержали другие члены комиссии — за исключение пункта о выделении денег муниципальному телевидению депутаты проголосовали единогласно.

«Заработная плата и начисления на неё — это два неразрывных компонента и по федеральному законодательству, и по сути, — отметил председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. — Зарплата в принципе не может планироваться без начислений. Муниципальное задание и невыполненный план по доходам притягивать здесь не к чему. Если мы будет за счёт бюджета гасить задолженность по налогам, это будет покрывательством грубейшего нарушения. И сейчас администрация обращается к депутатам для того, чтобы мы дали добро на погашение задолженности. Это недопустимо. Кроме того, для выделения этих средств мы будем вынуждены снять их с каких-то конкретных статей бюджета — они в большинстве своём имеют социальную направленность».

Напомним, депутаты Нижнетагильской городской думы шестого и седьмого созывов неоднократно высказывали претензии из-за необходимости постоянного дополнительного финансирования МАУ «Тагил-ТВ». В прошлом году руководству муниципального телевидения не удалось получить контракт на освещение деятельности НТГД стоимостью 1,7 млн рублей, аукцион выиграла компания «Телекон». В октябре МАУ попросило гордуму выделить ему один миллион рублей «в связи с предоставлением дополнительного эфирного времени для агитационных материалов на проведение выборов 10 сентября». Депутаты выразили недовольство тем, что необходимые средства не были предусмотрены в казне города заранее. В 2018 году на работу муниципальных СМИ планируется потратить 19,7 млн рублей (почти на 460 тысяч рублей больше, чем в прошлом году). 12,8 млн рублей из них пойдут на периодическую печать и издательства, остальные деньги отдадут телевидению и радио.

По словам Евгении Черемных, глава города Сергей Носов дал указание рассмотреть возможность пересмотра муниципального задания и его объёмов для «Тагил-ТВ». В четвёртом квартале этого года должна состояться проверка размещения в эфире телепередач в соответствии с утверждёнными объёмами муниципального задания и установленными требованиями к качеству исполнения.