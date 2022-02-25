Чешский город Хеб намерен разорвать побратимские отношения с Нижним Тагилом из-за войны в Украине

Город-побратим Нижнего Тагила чешский Хеб намерен разорвать отношения из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник в администрации Нижнего Тагила.

«Чехам и хочется, и колется. С одной стороны, им надо выполнять союзнические обязательства по ЕС и НАТО, а с другой стороны, им не хочется окончательно рвать отношения с Россией. Поэтому заседание по этому вопросу назначено через месяц, на 22 марта. Чехи надеются, что за месяц ситуация стабилизируется и им не придётся принимать решение о разрыве с Нижним Тагилом», — пояснил собеседник редакции.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что им ничего неизвестно о планах чешских коллег.

«В администрацию Нижнего Тагила никакой информации не поступало. Для официального разрыва связей Хеб должен официально уведомить главу города. Таких писем нет. Какое у них заседание на 22 марта назначено, нам неизвестно», — подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщается на официальном сайте города Хеб, 24 февраля заседание Хебского горсовета началось с минуты молчания в память о жертвах российского вторжения в Украину. Затем советники единогласно одобрили резолюцию, осуждающую нападение России на Украину.

Рада также рекомендовала совету утвердить расторжение соглашения о партнёрстве между Хебом и Нижним Тагилом на своём следующем заседании.

Дружеские связи с городом Хеб у Нижнего Тагила зародились ещё во времена ЧССР в 1966 году, когда делегация Западно-Чешской области побывала на Урале. В том же году жители Хеба встречали у себя первых гостей с Урала, тогда и был подписан договор о сотрудничестве между городами. В последующие годы контакты между Нижним Тагилом и чехословацким городом увеличивались. 14 июня 1986 года в Нижнем Тагиле был подписан договор о дальнейшем развитии дружественных связей и сотрудничества между Нижним Тагилом и Хебом.

В 1998 году был подписан договор об установлении и развитии экономических и культурных связей с администрацией Хеба.