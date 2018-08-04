Цементный завод: от мировой славы к полной разрухе

Когда начинаешь вспоминать, каким наш город вступал в перестроечные годы, в первую очередь на память приходят предприятия, которыми Нижний Тагил некогда по праву гордился. Кто сейчас вспомнит, что в 70-х годах жители стран Восточной Европы с удовольствием покупали продукцию Нижнетагильской трикотажной фабрики? Кто из снабженцев или «толкачей» не помнит, что котировались в качестве «презента» в кабинетах столичных главков и министерств не французский коньяк или финский сервелат, а тагильские «Боровинка» и «Птичье молоко»? Где сейчас сотни писем со словами благодарности от строителей Ташкента и Спитака, что приходили в адрес коллектива Нижнетагильского цементного завода?..

Цементный завод… Сейчас о существовании этого предприятии напоминает только одноимённая трамвайная остановка, которую время от времени подумывают упразднить. Заросла и разрушилась цветущая некогда аллея, что вела от остановки до заводской проходной. Да и от самого завода, благодаря продукции которого удавалось в 60–80-х годах обеспечивать темпы и объёмы строительства жилья в Нижнем Тагиле и пригороде, остались одни руины. «Ветры перестройки» превратили его в безмолвный памятник глупости политиканов и бездарных экономистов времён «великих экономических реформ» 90-х.



Территория бывшего Нижнетагильского цементного завода на электронной карте 2018 г.



История Нижнетагильского цементного завода началась вскоре после окончания Великой Отечественной. По данным Госстата СССР, за период с 1946 по 1947 год в стране было произведено 4 700 000 тонн цемента, что в лучшем случае удовлетворяло лишь половину потребностей народного хозяйства.

Весьма ощутимый дефицит этого «хлеба советских строек» заставил ЦК ВКП(б) принять ряд постановлений, которые были направлены на решение возникшей проблемы. В 1947 году институт «Гипроцемент» приступил к разработке проектов сразу нескольких цементных заводов, которые в течение ближайших пяти лет должны были заработать в регионах. Один из таких заводов было решено построить в Нижнем Тагиле.

За годы войны население города многократно выросло за счёт работников эвакуированных предприятий, что вызвало острый дефицит жилья, который городские власти попытались решить с помощью «временных» построек — бараков и брусковых домов. Заниматься капитальным строительством не было ни средств, ни времени: все ресурсы — и людские, и материальные — были направлены на победу над фашизмом. В Нижнетагильском горкоме партии, горисполкоме рассчитывали на послевоенное строительство, когда эвакуированные заводы вместе со своими рабочими вернутся на прежние места и обеспечить жильём тагильчан будет намного проще. Однако уже к 1947 году стало понятно, что эвакуированные не спешат возвращаться в родные места: большинство сёл и городов, оказавшихся в зоне боевых действий, были разрушены и разорены, а найти в них работу, да ещё по специальности, зачастую было невозможно. Люди стали оставаться в Тагиле, где была и работа, и хоть какие-то более-менее сносные условия для жизни. И городу пришлось срочно пересматривать все планы, связанные со строительством жилья. Но теперь появлялась новая проблема: строительные организации города работали, как правило, на привозных строительных материалах. Своими были только песок, щебень, лес. Даже обычный кирпич был в дефиците. Кроме того, предприятия-поставщики в первые послевоенные годы не справлялись с возросшим спросом на их продукцию. В результате чего частым явлением стали срывы поставок материалов, задержки, пересортица. Нижнему Тагилу необходимо было развивать собственную строительную отрасль.

До Октябрьской революции потребности нашего города в цементе в основном удовлетворял цементный завод акционерного общества «Невьянских горных механических заводов П. С. Яковлева», построенный в Невьянске в 1913 году. Потребности были небольшими: Нижнетагильский посёлок в большей части был деревянным. В довоенной истории Нижнего Тагила весь цемент также был привозным. Везли его из разных мест, качество и цена тоже были разными. Предприятий, производящих цемент, было мало, мощности их были невелики, часть из них уже морально устарели. Тот же Невьянский цементный завод к началу Великой Отечественной войны достиг уровня производства всего 180 тысяч тонн в год.

В 1946 году из Германии и государств, выступавших в войне на её стороне, в Советский Союз стали вывозить оборудование промышленных предприятий, в числе которых были и полтора десятка цементных заводов. Под это оборудование и началось проектирование цементных заводов в проектном институте «Гипроцемент». В то же время шла разработка и собственного оборудования для цементных заводов.



Вращающаяся печь для цементных заводов, разработанная в Ленинградском институте «Гипроцемент» в 1947 году. Поставлялась на цементные заводы СССР в 50-х гг., в том числе и в Нижний Тагил



В ноябре 1946 года на расширенном заседании бюро Нижнетагильского горкома партии впервые прозвучало решение Совета министров СССР о постройке в городе нескольких предприятий строительной отрасли, в том числе завода строительных материалов и завода отопительного оборудования. Горисполкому было поручено в месячный срок найти для будущих заводов подходящее место в промзоне между НТМЗ и УВЗ.

Согласно проекту «Гипроцемента», завод в Нижнем Тагиле должен был производить шлакопортландцемент*, поэтому предприятие нужно было строить в непосредственной близости от производства гранулированного шлака. Для этого трестом «Союзшлак» было начато строительство установки грануляции шлака мощностью более 600 тысяч тонн граншлака в год. Установка работала по методу полусухой грануляции. Сырьевой базой для неё должно было стать месторождение известняков вблизи посёлка Горбуново.

Сооружение установки, согласование проекта будущего завода в различных инстанциях, подведение к заводу электросетей и железнодорожной ветки — всё это отодвигало начало строительства завода. Наконец, в 1950-м на отведённой территории началось строительство Нижнетагильского завода строительных материалов — именно так первоначально называлось предприятие.

«Расположение завода стройматериалов было очень удачным, — вспоминал в 80-х годах бывший заместитель директора цементного завода по капстроительству Владимир Ярошенко. — Шоссе и трамвайная линия рядом, чуть подальше электроподстанция. И площадка, которую выделили заводу для строительства жилья, недалеко. Была выполнена и просьба жителей посёлка Вагонстроя: завод был расположен на большом расстоянии от жилых кварталов уралвагонзаводцев».



Место будущей трамвайной остановки «Цементный завод» (справа) и подъезда к заводу на 101-й дороге (ныне — Восточное шоссе) (фото 1946 г.)



Днём рождения завода считается 19 апреля 1953 года: именно с этого дня приказом по заводу был утверждён распорядок рабочего дня, а отдел технолога и отдел технического контроля начали следить за техпроцессом производства цемента. 29 апреля машинистами цементных мельниц Лидией Митрофановой и Лидией Бабий был произведён первый цемент тагильской марки.

Изначально завод имел две технологические линии, но в плане реконструкции, утверждённом в 1955 году, уже было запланировано строительство третьей линии. В первые два года завод выпускал по 410 тысяч тонн цемента. После частичной реконструкции в 1956-м выпуск готовой продукции увеличился до 590 тысяч тонн, а с пуском в 1958 году третьей линии завод стал отгружать потребителям по 810 тысяч тонн цемента. В том же 1958-м произошло объединение цементного и шиферного заводов и предприятие стало именоваться Нижнетагильский цементно-шиферный завод.

В 1956 году на предприятие пришёл новый директор — Виктор Касьянович Шайдюк. Пришёл в прямом смысле слова: посланная встречать его машина по каким-то причинам в назначенный час к вокзалу не подъехала, новый директор отправился на завод пешком. Завод тогда работал на пределе: все заложенные проектом резервы были использованы, а реконструкцию, которая позволила бы резко увеличить производство цемента, ещё не начинали — не была готова проектная документация. В это непростое время по решению главка директор Карагандинского цементного завода В. К. Шайдюк переводится в Нижний Тагил...



Директор Нижнетагильского цементного завода с 1956 по 1974 г. заслуженный строитель РСФСР В. К. Шайдюк



Виктор Шайдюк родился 12 января 1914 года. Окончил школу, затем рабфак ФЗО, а в 1932 году поступил на Спасский цементный завод мастером, позднее работал начальником лаборатории и начальником цеха обжига. С 1940 по 1947 год проходил службу в армии, в артиллерийских войсках. Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, был награждён орденом Красной Звезды, медалями. В 1947 году демобилизовался с должности помощника начальника штаба артиллерийской бригады. С 1947 по 1956 год работал главным инженером Красноярского и Кувасайского цементных заводов, затем директором Карагандинского завода. С 1956 по 1974 год руководил Нижнетагильским цементным заводом. После чего с 1976 по 1988 год работал ведущим инженером треста «Главвосток-цемент». Награждён орденом Трудового Красного Знамени, семью медалями, дважды Почетным знаком «За охрану природы России».

За два года Виктору Касьяновичу удалось сплотить коллектив завода, укрепить штат ведущих специалистов, провести две реконструкции производства. В результате за короткое время завод стал одним из передовых в отрасли. Неоднократно Нижнетагильский цементно-шиферный завод становился победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, оказывался в первых рядах по таким показателям, как внедрение культуры производства и производственной эстетики в цехах завода, был инициатором массового движения за охрану природы в Свердловской области.



Нижнетагильский цементный завод на карте города 1960 г.





Вращающаяся печь Нижнетагильского цементного завода (фото 1967 г.)



В 1966 году завод произвёл 844 тысячи тонн цемента и 114 миллионов условных плиток шифера. В 1974-м — уже 1 190 000 тонн цемента и 124 миллиона условных плиток шифера. Большое значение Виктор Касьянович придавал подбору грамотных кадров, подготовке высококвалифицированных рабочих. При Шайдюке на завод пришли Дмитрий Васильевич Знаменский (заместитель директора), Галина Борисовна Кулакова (начальник ОТК), Николай Иванович Макаров (главный инженер), Владимир Самойлович Ярошенко (начальник ОКСа), Николай Константинович Кожемякин (главный конструктор), бухгалтер отдела капитального строительства Александра Александровна Багарядцева, технолог Фаина Васильевна Фомина, десятки других специалистов.



Фаина Васильевна Фомина и Владимир Самойлович Ярошенко



Одновременно с развитием завода создавались и условия для нормальной жизни его работников. Интенсивно застраивался Сухоложский посёлок, ставший «городом-спутником» цементного завода. Жилые дома, школы, баня, клуб, больничный городок, детский сад, библиотека. Большое внимание уделялось озеленению посёлка, состоянию дорог и тротуаров.



Сухоложский посёлок на карте города 1960 г.





Сухоложский посёлок (фото конца 1950-х гг.)





Дома на улице Проезжей. Сухоложский посёлок (фото конца 1950-х гг.)



Строили цементники не только на Сухоложском посёлке. С увеличением производственных мощностей рос и штат завода. В 60-х годах предприятие построило для своих работников несколько пятиэтажек в Дзержинском районе (дом № 83 по улице Сибирской, дом № 55 по проспекту Вагоностроителей), жилые дома № 14, 20 и 22 по улице Пархоменко, детский сад на улице Пархоменко. Позднее, в 70-х и 80-х, завод стал строить жильё на паях на Гальянке и Вагонке.

Свою продукцию Нижнетагильский цементный завод отправлял более чем в 60 городов Советского Союза. В 1966 году вагоны с тагильским цементом первыми пришли в разрушенный землетрясением Ташкент. Кстати, тогда в Узбекистан тагильчане отправляли не только цемент и шифер, но и своих лучших специалистов для восстановления и реконструкции цементного завода в городе Ахангаран. А в 1988 году продукция тагильских цементников стала поставляться и в разрушенные землетрясением города Армении Гюмри и Спитак.

Большое внимание коллектив завода уделял мероприятиям по охране окружающей среды. В 1967-м завод был признан лучшим предприятием отрасли по чистоте производственных процессов. На заводе был создан цех с необычным для тех лет названием — цех обеспыливания. Ежегодно на заводе удерживалось, утилизировалось и продавалось свыше 1000 тонн цементной пыли. Перенимать опыт к тагильским цементникам ехали со всего Союза, а также из Польши, Германской Демократической Республики, Югославии, Венгрии. Во время визита в Нижний Тагил первого президента СССР М. С. Горбачёва депутат Верховного Совета от Нижнего Тагила В. А. Ярин убедил руководителя страны выделить дополнительные деньги на фильтры, улавливающие пыль, для улучшения экологической ситуации в городе. Денег Горбачёв дал, завод фильтры установил и... через несколько лет закрылся.

После известных событий в августе 1991 года, изменивших нашу страну до неузнаваемости, по всем городам и весям бывшего СССР начало стремительно сворачиваться строительство. Продукция цементного завода уже не пользовалась устойчивым спросом. От тагильского цемента стали отказываться даже местные ЗЖБИ**. Предприятие стало работать с перебоями. Не помогло ни акционирование завода, ни организация на базе его цехов кооперативов. Начались простои, многомесячные задержки зарплаты. С завода стали уходить рабочие и специалисты. В то же время определённые структуры начали за бесценок скупать акции завода. В апреле 1996 года были остановлены сырьевые и помольные мельницы. Завод перешёл в частную собственность, и вскоре новые хозяева предприятия заявили, что не намерены запускать производство. По городу поползли слухи, что завод куплен «на слом».

Разграбление завода продолжалось не один год. Сначала с завода было вывезено всё, что можно было быстро обратить в деньги. Затем в пустых цехах некогда одного их ведущих предприятий отрасли появились бригады резчиков. Первыми на лом пошли мельницы…

Так закончилась история Нижнетагильского цементного завода.

В 2012-м тагильские сталкеры-урбанисты посетили территорию бывшего цементного завода и опубликовали в блогах фотографии, сделанные во время этого визита.



Всё, что осталось от завода в 2012 г.



…Удивительно, но бывшие работники несуществующего завода продолжают поддерживать друг с другом связь. Создан и действует Совет ветеранов цементного завода, объединивший около двухсот бывших рабочих и ИТР предприятия. Ветераны-цементники проводят вечера встреч, ведётся общественная работа, хотя теперь уже исключительно по месту жительства.

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* Шлакопортландцемент — вид цемента, который получают из портландцементного клинкера, глины, шлака и известняка (прим. авт.).

** ЗЖБИ (аббрев.) — завод железобетонных изделий (прим. авт.).

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При подготовке материала использованы фото и фоторепродукции из открытых источников, а также фото LJ-пользователя naskel.