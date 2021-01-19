Амфитеатр, тоннель к морю и подземный каток. После ареста Навального ФБК выпустил документальный фильм о дворце Путина

На следующий день после ареста Алексея Навального Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком и включённый в список иноагентов, выпустил расследование об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

«Сегодня вы увидите то, что считается невозможным увидеть вблизи. Вместе с нами зайдёте туда, куда никого не пускают. Мы попадём в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Узнаем, чьими деньгами и как финансируется эта роскошь. И как в течение последних 15 лет даётся самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец», — говорит оппозиционер в фильме.

По данным Навального, «поместье Путина» находится на побережье Чёрного моря под Геленджиком. Построено оно так, чтобы к нему было невозможно подобраться, а людям, которые работают там, запрещено приносить с собой телефоны с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами обыскивают багажники и бардачки.

Площадь одного лишь дворца, по словам блогера, составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Постройка грандиозного комплекса обошлась России в 100 миллиардов рублей.

«Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но всё же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху», — говорится в фильме.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

Как отмечает ФБК, в последний раз ООО «Комплекс», которому принадлежит дворец и вся недвижимость, меняло владельца в 2017 году. Тогда офшор «Савоян» сменился на российское акционерное общество «Бином». Все его сотрудники также работают в другой фирме — «Акцепт», — которая принадлежит двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о дворце, заявив, что это «старая пластинка».

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике»,— сказал Песков изданию Daily Storm.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, его задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». ФСИН заявила, что оппозиционер находится в розыске за неоднократное нарушение испытательного срока. На следующий день срок задержания Навального продлили на 30 дней, его перевели в СИЗО «Матросская тишина».