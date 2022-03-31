Агентство новостей «Между строк» снижает цены на рекламу, чтобы поддержать тагильских предпринимателей в сложное время 

Коллектив агентства новостей «Между строк» решил поддержать малый и средний бизнес Нижнего Тагила в это непростое время. Мы подготовили антикризисное рекламное предложение, снизив цены на часть услуг до 50 процентов.

За последний месяц на российском медиарынке произошли серьёзные изменения: некоторые СМИ закрылись, другие были заблокированы по требованию властей. Такая же участь постигла и популярные социальные сети Instagram* и Facebook**, отчего серьёзно пострадал бизнес, зависевший от продвижения и продаж в этих соцсетях.

Среди доступных на сегодня решений для продвижения бизнеса остаются реклама в СМИ и социальной сети «ВКонтакте». Рекламу в средствах массовой информации отличает воздействие на широкую аудиторию и способность наилучшим образом раскрыть уникальность продуктов и услуг рекламодателя. Главное — сделать это ненавязчиво, лаконично, грамотно, интересно и полезно для читателей. А это уже задача наших журналистов и редакторов.

Мы хотим дать тагильским предпринимателям возможность рассказать о себе нашей многотысячной аудитории, чтобы сохранить бизнес и рабочие места. С этой целью мы значительно уменьшили стоимость рекламных услуг на сайте «Между строк» и в соцсетях издания. Также мы разработали выгодные пакетные предложения, по которым можно оплатить серию материалов разных форматов с гибкой периодичностью публикации.

«О преимуществах социальной сети “ВКонтакте” скажет каждый SMM-специалист: есть лента, сториз, хештеги и геотеги, доступность настройки таргетированной рекламы, специальные возможности для онлайн-магазинов, ссылками можно делиться прямо в постах. Поэтому с уверенностью можно сказать, что сегодня продвижение во “ВКонтакте” — эффективный рекламный инструмент, на который стоит обратить внимание всем. Кроме того, мы можем не только опубликовать рекламный пост в социальных сетях нашего агентства или подготовить большой материал о вашей компании на сайте “Между строк”. Мы также занимаемся продвижением компаний в социальных медиа, включая “Яндекс.Дзен” и Telegram, и готовы помочь в этом нашим предпринимателям», — говорит руководитель отдела рекламы Елена Полюгова.

Подробно c предложением можно ознакомиться в нашем отделе рекламы по телефонам +7 (3435) 34-30-60 или +7 (952) 132-48-39. Также вы можете присылать свои вопросы на почту reklama@mstrok.ru.

* ** Запрещённые в России соцсети. Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.