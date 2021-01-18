5 тысяч жителей в центре Нижнего Тагила остались без электричества

18 января около 5 тысяч жителей центра Нижнего Тагила в течение двух часов оставались без электричества. По данным ИА «Все новости», отключение произошло около 11:00 в границах улиц Октябрьской Революции, Карла Маркса, Садовой и проспекта Ленина. Магазины, которые находятся на первых этажах многих из этих зданий, были вынуждены прекратить работу. Без энергоснабжения осталось также здание бывшего дома быта «Эра», где установлена радиопередающая аппаратура.

По данным пресс-службы «Облкоммунэнерго», отсутствие электричества было связано с аварийным отключением шести трансформаторных пунктов из-за повреждения на кабельной линии. Пять из них починили и запитали примерно через час.