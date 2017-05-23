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Не ходите, дети, на YouTube блогеров смотреть


Илья Тагильчанин 23.05.2017

Блогер, общественник

Папа снимает свою дочь полуголой в ванне с чипсами… И дочь приглашают в Государственную Думу повлиять на молодёжь! Папа полностью руководит всеми её действами, он придумывает яркий псевдоним – Саша Спилберг. Зрители не могут иметь того, что имеет Саша, но они будут боготворить своего «кумира» и верить во всё, что она говорит.

Посмотрите ролик Life с комментариями Саши: https://www.youtube.com/watch?v=EDGS8DBgwV4&t=9s.

В ролике папа всё время внимательно смотрит на неё и поправляет, чтобы дочь говорила то, чему он её научил. Она же, как Шурыгина, играет свою роль – всё ради хайпа! Всё ради денег! 

На первой минуте Саша говорит, что во время выступления в Госдуме хотела затронуть многие темы, в том числе интернет-безопасность. И, сказав это, бросает взгляд на строго менеджера-папу, чтобы тот одобрительно кивнул. На второй минуте она говорит, что будет делать то, что важно для неё лично… Бабки зарабатывать на наивных подписчиках, которые «сидят» на её блоге, как на наркотике, вот, что она будет делать. Ведь большую часть своего времени молодые люди сейчас проводят не во дворах, а в соцсетях.

На 2 минуте 31 секунде Саша Спилберг говорит, что ей важна тема курсов по интернет-безопасности в школах. Она реально думает о безопасности? Или, быть может, всё-таки получила очередную инструкцию от своего отца? Или уже и отец получил определённую инструкцию, а может, он вообще на задании? «Безопасность, безопасность, безопасность!» – повторила Саша уже три раза за две с половиной минуты. А то, что делает она и её последователи? То, что они «слизали» с иностранных блогеров весь концепт и даже свои ники?

Что мы найдём на этих каналах? Чему учат блогеры? Косметика, шопинг, развлекуха, приколы, пранки, лицемерие, эгоизм, потребительство: там учат всему, только не дружбе, трудолюбию, естественности, культуре и духовной человеческой красоте. Сами блогеры, например «Дневник Хача», в одном своём интервью открыто говорит, что людей надо радовать и, грубо говоря, «дуру гнать», и тогда тебя смотрят, тобой восхищаются, ты в тренде. А книги будешь читать или о каких серьёзных вещах говорить, зритель возмутится: не, это мы смотреть не будем, «дизлайк».

Возвращаемся к видео «Что думает Саша Спилберг о депутатах Госдумы». На третьей минуте она говорит, что никогда не будет участвовать ни в каких митингах. Это прямая манипуляция, так как подсознание человека не воспринимает приставку «не» – об этом знает любой психолог. Разве важно для Саши, что правительство её страны погрязло в коррупции, всё строится на откатах и в итоге долго не стоит и рушится? Нет! Саше важен её строгий папа-бизнесмен и красивая жизнь. Ей неважны все её многочисленные подписчики, многие из которых принадлежат к нищим, сводящим концы с концами семьям. Отцы в таких семьях зачастую пьют каждый день от безнадёги, а матери не вылазят с «Одноклассников». Единственная мечта такой семьи – деньги, причём полученные из ниоткуда. Потому как реальный труд в нашей стране обесценился, а трудящийся человек сегодня не авторитет для большей части молодёжи.

Я думаю и уверен, что Саша, благодаря своему папе, вообще далека от понимания, как живёт вся наша страна и до чего её довели наши правители. По лицу актрисы Саши мы видим, что от журналистов она слышит о серьёзных вещах впервые в жизни. Не книги она умные читает, а живёт, как жена пожарника из произведения Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту».

Глядя на улыбающегося папу, она говорит: «Мой выбор – доносить полезную информацию как до аудитории, так в принципе до всех». Что мы найдём на канале этой в кавычках звезды? Пожалуйста, темы выпусков «полезной информации от Саши Спилберг»: ВЗРЫВАЕМ И УБИВАЕМ В Grand Theft Auto 5, ВАННАЯ ИЗ ЧИПСОВ, ПРОБУЕМ АМЕРИКАНСКИЕ КОНФЕТЫ, ПРОБУЕМ КОСМИЧЕСКУЮ ЕДУ, МОЙ ВЕЧЕР. Как я расслабляюсь.

Эта девочка нигде не работает. Она живёт в богатой семье, в которой папа решил из своей дочери сделать идола для молодёжи, надев на неё вечную маску Sasha Spilberg. А когда она вырастет и станет матерью, она, наверное, и роды будет показывать в прямом эфире, и детей своих также делать новыми кумирами? Ведь больше она и подобные ей блогеры ничего делать не умеют. Что из них вырастет? Чему они научат молодёжь? Куда мы-то смотрим, взрослые? Неужели мы не понимаем настигшей пагубы в виде этой мировой заразы видео-блогинга? Ведь сколько у Саши последователей! Молодые люди, начиная с 6 лет, хотят стать видеоблогерами и, ничего не делая, получать бонусы от YouTube за рекламу. Ведь это уже социальная зараза всего нашего общества, остающаяся без внимания.

Саша говорит, что начала работать в 14 лет. Вернее, она хотела сказать, что тогда стал «работать» её папа, начавший снимать её. На YouTube можно найти ролик «Саша Спилберг и "50 оттенков серого"», опубликованный 30 ноября 2012 года. Саше тогда было 14 лет, и в ролике она говорила, что книгу «50 оттенков серого» прочитали почти все её ровесники. Это что, новые развратители?

А папа Саши Александр Балковский – предприниматель, совладелец подразделения кинокомпании Тимура Бекмамбетова, которая занимается рекламой и продвижением в социальных сетях и видеохостинге YouTube. Про видеоблогинг папа Саши Спилберг говорит следующее: «Как говорит мой любимый Тимур Бекмамбетов, видеоблогеры – это такие же режиссёры. Просто это масс-маркет».

Вуаля! И сразу становится понятно, что выступления в Государственной Думе якобы представителя молодёжи Саши Спилберг, которая с 14 лет учит читать «50 оттенков серого», – отлично срежиссированный спектакль.

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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