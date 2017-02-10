Наши малыши встанут на «Лыжи мечты»!

У нас потрясающая новость! Десять деток, о которых вместе с вами заботится фонд «Живи, малыш», стали участниками уникального проекта. Инструкторы программы «Лыжи мечты», дающей возможность людям с особенностями физического и психического развития заниматься горнолыжным спортом, добрались, наконец, и до Нижнего Тагила.

На этой неделе инструкторы впервые встретились с ребятами. Наши дети смогли не только примерить горные лыжи со специальным оборудованием, но и прокатиться на них. Эмоции, которые испытали они и их родители, просто неописуемы.

«Теперь моя доча ещё и горные лыжи начала покорять! Я очень тобой горжусь, моя маленькая любимочка. Варе достались самые опытные инструктора!!! Они очень мило представились, дядя Саша и дядя Толя», – написала в соцсети «ВКонтакте» мама одного из участников проекта Дарья Захарова.

Масштабный проект «Лыжи мечты» был запущен в январе 2014 года. Его создатели – Сергей и Наталья Белоголовцевы – знают о трудностях, которые приходится испытывать детям с диагнозом ДЦП и их родителям, не понаслышке. Перепробовав все возможные методики лечения для сына Евгения, они однажды решились на эксперимент и поставили парня на горные лыжи. Уже спустя две недели здоровье и настроение мальчика начали меняться в лучшую сторону.

Сейчас этим эффективным методом реабилитации и социализации детей с ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья (аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха) пользуются в 16 городах России. За время своего существования проект «Лыжи мечты» помог поправить здоровье уже тысячам детей и взрослых. Дети с ДЦП сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания, улучшается осанка и координация, сокращаются спастические симптомы, повышается стойкость к простудным заболеваниям, появляется уверенность в своих силах и высокая самооценка, через два дня ребёнок уже начинает управлять траекторией движения.

В Нижнем Тагиле проект поддержали горнолыжные комплексы на горах Белой и Долгой.

Подробнее о проекте можно узнать, зайдя на официальный сайт http://dreamski.ru или позвонив по телефону 8 (3435)43-26-23.