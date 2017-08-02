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|Непричёсанная Монголия. Часть 1
Привет, дорогой читатель, смотритель, созерцатель и изучатель! Я Олика, так зовут меня друзья и иностранцы, ибо последние не могут выговорить последний звук в имени. Я обычная девушка, а по внешнему виду девочка, с неизлечимой зависимостью познавать...
|Олика Глен | 02.08.2017 | Комментарии: 0
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Список Авторов
Адам ДианаБлог РедакцииКиселев КонстантинТатьяна Попова
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназииАлександр Белоусов
ПолитологАлександр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»Александр Пирогов
Политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнеры»Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДААлександр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогерАльшевских Андрей
Депутат Государственной Думы РФАмиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наукАнастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художникАнастасия Фабриченко
Тагильчанка, сотрудница французского банка в ДубаеАнатолий Котков
Председатель Совета ветеранов посёлка Уралец, депутат Государственной Думы России второго созываАнатолий Пивоваров
Урбанист, дизайнерАнатолий Чиквин
Независимый эксперт по ЖКХАндрей Батурин
куратор Центра Прикладной УрбанистикиАндрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"Андрей Щукин
ОбщественникАникин Александр
Общественный деятель, блогерАнна Красавина
Культурный обозревательАнна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классовАнтон Селиверстов
Журналист, писатель, инженерАртур Тирский
Руфер-фотограф из ЕкатеринбургаБлаготворительный Фонд «Живи, малыш»
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.Бычков Егор
Директор Агентства новостей «Между строк»Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в МосквеВахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"Владимир Перетягин
Президент некоммерческого партнёрства «Союз болельщиков Урала»Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-ПетербургеВоронин Владислав
Доцент НТИ УрФУГаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер РоссииГорьков Дмитрий
Бизнес-консультантДмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"Евгения Новокшонова
Художник, инвалид-колясочник с неограниченными возможностямиЕвгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушательЕкатерина Баранова
Журналист, редактор раздела «Авторские колонки»Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»Екатерина Третьякова
Замдиректора ГК «Гора Белая», мамаЕлена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновенияЖалнин Ярослав
Актёр, тагильчанинИгорь Устинов
АдвокатИлья Тагильчанин
Блогер, общественникИонин Дмитрий
Депутат регионального ЗаксобранияИрина Каренина
ПоэтИсупова Оксана
журналистКазакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думыКамила Мориак
куратор поэтических вечеровКиноблог «Светский экран»
Депутат Екатеринбургской городской ДумыКсения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусствКсения Ларина
Художник, куратор галереи Art-meetingКураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академииЛариса Калашникова
Психолог Городского дворца молодёжиЛюдмила Желтова
Тагильчанка из Санкт-ПетербургаМалык Александра
ФотографМария Файзуллина
Журналист, психологМохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"Надежда Левагина
Многодетная мамаНазарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призваниюНижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культурыНиколай Карлин
директор агентства недвижимостиОлика Глен
ПутешественницаОльга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналистОльга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музееПавел Булатов
ЖурналистПартин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»Перов Дмитрий
автор и исполнитель песенРойзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. ЕкатеринбургРыбаков Василий
Общественный деятель, блогерСивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из ТаиландаСтепан Паньшин
Слуга и деятель культурыТагил говорит
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и рестораторТатьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийсяЮлия Кирилюк
Художница