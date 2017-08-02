Олика Глен

Непричёсанная Монголия. Часть 1

Привет, дорогой читатель, смотритель, созерцатель и изучатель! Я Олика, так зовут меня друзья и иностранцы, ибо последние не могут выговорить последний звук в имени. Я обычная девушка, а по внешнему виду девочка, с неизлечимой зависимостью познавать...