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Илья Тагильчанин

Блогер, общественник

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Папа снимает свою дочь полуголой в ванне с чипсами… И дочь приглашают в Государственную Думу повлиять на молодёжь! Папа полностью руководит всеми её действами, он придумывает яркий псевдоним – Саша Спилберг. Зрители не могут иметь т...
Илья Тагильчанин | 23.05.2017 | Комментарии: 0

Список Авторов


Адам Диана
Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
Александр Германович
Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
Александр Пирогов
Политтехнолог, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнеры»
Александр Сергеев
Публицист, студент магистратуры СПбДА
Александр Субботин
Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
Алексей Слободской
Бывший журналист и немножко писатель, маркетолог.
Альбина Хитрина
Стилист-дизайнер, основатель творческого пространства, блогер
Альшевских Андрей
Депутат Государственной Думы РФ
Амиров Валерий
Доцент факультета журналистики УрФУ, кандидат филологических наук
Анастасия Бусыгина
Поклонник искусства, синемафил, публицист, свободный художник
Анастасия Фабриченко
Тагильчанка, сотрудница французского банка в Дубае
Анатолий Котков
Председатель Совета ветеранов посёлка Уралец, депутат Государственной Думы России второго созыва
Анатолий Пивоваров
Блогер
Анатолий Чиквин
Независимый эксперт по ЖКХ
Андрей Батурин
куратор Центра Прикладной Урбанистики
Андрей Волегов
Член Общественной палаты Свердловской области, председатель Правления Региональной Общественной Организации Свердловской области "ЭКОПРАВО"
Андрей Щукин
Общественник
Аникин Александр
Общественный деятель, блогер
Анна Красавина
Культурный обозреватель
Анна Мамонтова
Директор студии кулинарных мастер-классов
Антон Селиверстов
Журналист, писатель, инженер
Благотворительный Фонд «Живи, малыш»
Блог Редакции
«Между Строк» - Это много политики, критики, новости с негативным оттенком и слухи», - слышим мы о себе со всех сторон.
Бычков Егор
Директор Агентства новостей «Между строк»
Васюнов Максим
Тагильчанин, тележурналист, сейчас живет и работает в Москве
Вахонина Наталья
Главный редактор Агентства новостей "Между строк"
Владимир Перетягин
Президент некоммерческого партнёрства «Союз болельщиков Урала»
Волков Павел
Лауреат конкурса «Молодые фотографы России-2014», тагильчанин, сейчас живёт в Санкт-Петербурге
Воронин Владислав
Доцент НТИ УрФУ
Гаев Владимир
Депутат Нижнетагильской городской Думы (ЛДПР)
Гвоздева Ольга
Старший тренер сборной команды Свердловской области по гребному слалому, Мастер спорта России, Заслуженный тренер России
Горьков Дмитрий
Бизнес-консультант
Дмитрий Кужильный
Автор проекта «Город-ЛабириНТ»
Евгений Ковтунов
Основатель мотоцентра «Техника движения», основатель нижнетагильского байк-клуба «Скифы»
Евгений Ющук
Профессор кафедры мировой экономики УрГЭУ, кандидат экономических наук, главный редактор сетевого издания "Интермонитор"
Евгения Новокшонова
Художник, инвалид-колясочник с неограниченными возможностями
Евгения Швыркалова
Читатель, зритель, слушатель
Екатерина Савина
Директор «Центра юридических консультаций»
Екатерина Третьякова
редактор раздела Афиша АН Между строк
Елена Ионова
Художница, поэтесса, куратор арт-пространства «Яйцо»
Елена Риш
Фотограф в вечном поиске вдохновения
Жалнин Ярослав
Актёр, тагильчанин
Игорь Устинов
Адвокат
Илья Тагильчанин
Блогер, общественник
Ионин Дмитрий
Депутат регионального Заксобрания
Исупова Оксана
журналист
Казакова Алёна
бывший главбух. «Записки счастливой домохозяйки»
Казаринов Алексей
Депутат Нижнетагильской городской думы
Камила Мориак
куратор поэтических вечеров
Киноблог «Светский экран»
Киселев Константин
Политолог, заместитель директора по науке Института философии и права УРО РАН
Ксения Баданина
Старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Ксения Ларина
Художник, куратор галереи Art-meeting
Кураев Андрей
Диакон, профессор Московской духовной академии
Лариса Калашникова
Психолог Городского дворца молодёжи
Малык Александра
Фотограф
Мохов Михаил
Руководитель общественного движения "Нижнетагильский городской родительский комитет"
Надежда Левагина
Многодетная мама
Назарова Мария
инженер по профессии, свободный художник по призванию
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
Учреждение культуры
Николай Карлин
директор агентства недвижимости
Ольга Емельяненко
Cоздатель студии семейного творчества, ведущая детских занятий, журналист
Ольга Объедкова
Автор и актриса команды КВН "Урал"
Ольга Семеновых
Реставратор Нижнетагильского музея изобразительных искусств, руководитель студии при музее
Павел Булатов
Журналист
Партин Сергей
бизнесмен, директор кондитерской «Маруся»
Перов Дмитрий
автор и исполнитель песен
Ройзман Евгений
Основатель Фонда «Город без наркотиков», глава г. Екатеринбург
Рыбаков Василий
Общественный деятель, блогер
Сивков Игорь
Бывший водитель автобуса. Записки тагильчанина из Таиланда
Степан Паньшин
Слуга и деятель культуры
Тагил говорит
Татьяна Попова
Сомелье, ведущая эногастрономических ужинов, винный путешественник, бывший маркетолог и ресторатор
Татьяна Харькова
Культурный агент Афиши НТ, созерцающий, ищущий и учащийся
Юлия Кирилюк
Художница