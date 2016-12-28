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«Бак-анализ»


Александр Субботин 28.12.2016

Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»

18 декабря состоялась премьера моноспектакля «Бак-анализ» – последней постановки в уходящем году на площадке арт-пространства «Яйцо». Главную роль сыграл разносчик культуры Александр Субботин.

Моноспектакль – это спектакль, исполняемый одним актёром.
Но «Бак-анализ» не является типичным моноспектаклем – в отличие от, например, самого известного современного моноспектакля «Как я съел собаку» Евгения Гришковца, – так как в нём есть эпизодическая, но не менее важная роль, которую исполнил сам автор пьесы Женя Сташков.
Женя Сташков, тагильский драматург, соруководитель «Яйца», рассказывает, что, вдохновлённый фильмом «Корпорация «Святые моторы», захотел написать пьесу, где главный герой проживает жизнь, полную перевоплощений ради «чистого искусства».
Режиссёром спектакля стала художница и поэтесса Елена Ионова, поставившая раннее такие пьесы, как «Топлёное молоко», «Слова над горами», «Аквариум» и другие. Елена применила в спектакле свои излюбленные приёмы – игру со светом и использование собственноручно сделанных масок.
Интересно название спектакля. Бак-анализ – это медицинский анализ на бактерии. Название пьесы отсылает к чему-то низменному, табуированному, что без стеснения показывается в пьесе, поэтому спектакль имеет возрастное ограничение 18+. В нём присутствует обсценная лексика, и сам жанр определён как «эродрама».

Главная героиня – Она – обманута женатым мужчиной. Девушка мечется от одного состояния к другому, испытывая своего рода эмоциональные качели: от агрессии и ненависти, до готовности к любым унижениям, чтобы вернуть возлюбленного. По ходу пьесы девушка примеряет на себя различные роли, как чисто мужские, так и чисто женские, и даже архетипичные звериные образы.
Первым её образом стал фарсовый образ ниндзя, который готов в ярости крушить всё вокруг.
После Она облачается в чадру и посредством смсок обращается к манекенам в масках, олицетворяющих как конкретного мужчину, так и весь враждебно настроенный против героини мир. Девушка пытается вернуть расположение мужчины к себе с помощью угроз и жалости. Смски стали частью так называемого вербатима, или документального театра, который состоит из монологов или диалогов реальных людей.

Позже Она становится горделивой горничной, которая исполняет танго с манекенами в масках, представляя, что это она отказывает им в любви.
Потом героиня снимает двух манекенов и делает из них кукол, разыгрывая диалог о мужчинах.

Первая фигура:

- Вот ты. Веришь в Бога или что?

Вторая фигура:
- В механизм верю. В сообщающиеся сосуды.

Первая фигура:
- Мужчины будут жаловаться на шестерёнки этого механизма. На колёсики этих сосудов. Самому механизму будут жаловаться.

(Отрывок из спектакля «Бак-анализ»)

Вновь тщетно пытаясь обратить на себя внимание мужчины, Она снимает с себя одежду, красит помадой губы, рисует два круга на груди и воплощает образ обезьяны-самки. В этом образе героиня исполняет в нарочито комедийном стиле песню о любви.

Одни говорят, что любовь – это забота.
Другие говорят, что любовь – это работа.
Одни говорят, что любовь – это доверие.
Другие говорят, что любовь – это поверие.
(Отрывок из спектакля «Бак-анализ»)

Потом, замерзая, Она укрывается пальто. Появляется Тень мужчины, которая надевает на себя все маски, снятые с манекенов; надевает на голову героини усики гусеницы, от чего девушка по-детски радуется. Тень и главная героиня закрываются пальто, из-под которого вдруг раздаётся звук лопнувшего шарика; зрители видят, что полилась жидкость. Начинает играть торжественная музыка, Она и Тень кружатся в финальном танце.

Все персонажи пьесы оказались намеренно безличностными, и даже главная героиня так и не осмеливается показать своё настоящее лицо, что заставляет задуматься о том, что есть в пьесе реальность, а что – фантазии девушки. Спектакль в лучшем духе эклектики вобрал в себя самые разные жанры: боевые искусства, документальный театр, кукольную постановку, хореографию, мюзикл и даже своеобразный стриптиз.
Фантасмагоричное действие пьесы заставляет задуматься о проблемах во взаимоотношении полов. На каждую девушку с низким уровнем уважения к себе найдётся мужчина с низким чувством ответственности. Регрессировав до животного состояния, состояния насекомого, главной героине осталось лишь два пути: или забыть своего обидчика, или умереть. Но мужчина поступил ещё более жестоко: он вернулся в виде Тени, дождавшись того, когда Она будет наиболее уязвима, и дал ложную надежду. Таким образом, финал пьесы, когда заиграла жизнеутверждающая музыка, можно назвать трагично оптимистичным: все мытарства и страдания героини повторятся вновь.
Особо нужно сказать о колоритной музыке в «Бак-анализе», которая точно описывает душевное состояние героини. В пьесе звучат композиции таких исполнителей, как «Церковь Детства» и «My chemical romance».
Смелое решение доверить исполнять женскую роль мужчине объясняется в анонсе к спектаклю: «Где грань между мужским и женским, любовью и эксплуатацией, человеческим и животным?»
Спектакль, длившийся всего лишь около получаса, стал одним из самых успешных мероприятий в «Яйце». Несмотря на эпатажность постановки, зрители бурно аплодировали и даже просили оставить им автограф (помадой, к слову).
Постановка стала последней в арт-пространстве «Яйцо» в уходящем году. Но на этом история «Бак-анализа» не заканчивается. Заявка со спектаклем будет отправлена на участие в Международном театральном фестивале «Коляда-Plays».
Желающие ознакомиться с пьесой могут прочитать её в блоге автора Жени Сташкова (текст содержит нецензурную лексику, 18+)

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Список Авторов


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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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Собиратель городских звуков, участник сообщества «Красивый Тагил»
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Разносчик культуры, участник перформанс-труппы «Звучащее тело», завсегдатай арт-пространства «Яйцо»
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